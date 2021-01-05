العمل التعاوني المثمر

آراء

بدأت المنظمات الصهونية بإقامة المزارع الجماعية في الأراضي العربية المحتلة بشكل مكثّف بعد نكسة 1967م أي بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية وشبه جزيرة سيناء المصرية ؛ لتكون قوة عسكرية وبشرية متقدّمة.. وقد روعي في اختيار مواقع تلك المزارع أن تكون قابلة للتوسّع من جهة وأن تكون منيعة عسكرياً من جهة أخرى.. وأن يزرع فيها الشجر المثمر المعمّر وخصوصا النخيل والزيتون.

فكلاهما آيتان للجمال والبهاء.. وشاهدان على الأمجاد الخالدة..

ودليلان على الصمود والثبات.. في البلاد..!

فالمفكر الصهيوني... يدرك جيداً أن تلك المستعمرات أو المزارع الجماعية أو الكيبوتسات - وهي مسمّيات مختلفة لشيء واحد..من أعظم ما يربط اليهودي بالأرض العربية المحتلة ، فتجعله يتشبث بها بل ويموت من أجل الحفاظ عليها، وهو فكر مصيب إلى حد كبير؛ فالذي يروي الأرض من عرق جبينه وهو يفلحها ويزرعها، يهون عليه بعد هذا أن يرويها بدمه، ولا أعرف الآن هل من حسن حظنا أو من سوء حظنا أن خيرات أرضنا العربية ... وفيرة وأجواءها معتدلة .. تستحق بذل الدماء للاستحواذ عليها.. والعيش في ربوعها الخلابة الرائعة..!

ونحن نجد هذه الروح واضحة في محاضرة ألقاها بن غوريون عام 1915م يقول فيها : «إن عرق الجبين هو الذي يصنع الوطن القومي لليهود وبعملنا وكدحنا سوف نحصل على وطننا القومي..!

ويقول بن غوريون وهو أول رئيس وزراء لدولة إسرائيل أيضاً: «إن الوطن لا يعطى ولا يهدى، إنه لا ينال بامتيازات أو اتفاقيات سياسية، وإنما يصنع بعرق الجبين».

وقد حدث ما توقعه بن غوريون فعلاً؛ فإسرائيل قابعة الآن على كل سواحل ووديان وجبال.. فلسطين العربية بصلابة... وراكبة هضبة الجولان السورية .. تنتج التمور والحمضيات.. والتفاح.. والعرب تحتها.. يشترونها..!

يرجع كبير الفضل في ذلك لما يحدث في المستعمرات الإسرائيلية أو المزارع الجماعية الرائعة ، كما يسمّونها ونسمّيها..!.

لقد أقامت إسرائيل لمجموعات عديدة من المهاجرين اليهود... وغير اليهود المتعاطفين معهم .. أو معها ..مزارع جماعية تعتمد على النظم التعاونية والجماعية في الإنتاج والاستثمار والاستعمار أيضاً وفي هذه المزارع لا مكان للأنا أو للفرد. فالفرد فيها يعمل مع المجموع ومن أجل المجتمع الإسرائيلي كله ... ومع هذا ؛ فالفرد في المزرعة الجماعية الإسرائيلية ليس مسحوقاً، فهو يأكل ويشرب ويلبس وينام ويتمتع بحريته الشخصية في الحياة والحبّ.. كأحسن ما يكون.

وطالما أن الإنسان يتمتع بحريته الشخصية.. ويتوفر له سبل الحياة التي تحلو له من حكومته؛ فسيكون حتماً إنسانا منتجا مبدعاً، مبتكراً ... لصالح المجموع الذي يعيش معه وفيه..!

المجموعة في المستعمرة.. عليها أن تعمل بروح الجماعة، كي تعيش وتأكل بعزة وكرامة.

عليها أن تنتج.. وتسوّق.. والدولة من قبل ذلك ومن بعده تساعدها وتدعمها.. بالأرض والماء.. والآلة.. والتصدير..!

إن هجرة اليهود إلى فلسطين العربية كانت ومازالت مرتبطة بأهداف اقتصادية، لذا قامت إسرائيل ومن قبلها المنظمات الصهيونية السرية بإنشاء المزارع الجماعية على أرض فلسطين، بينما كان الفلسطينيون آنذاك... يبيعون الخضار والثمار..!

وقد كانت التجربة الأولى لإقامة مزرعة جماعية في قرية الشجرة سنة 1908م حيث تولت مجموعة من العمال اليهود إدارة هذه المزرعة ووزعت العمل على أفرادها حسب طاقاتهم وجعلت المسؤولية جماعية دون وجود طبقة متحكمة أو متسلّطة من المديرين أو المسؤولين العاطلين عن العمل الفعلي، وقد نجحت التجربة ؛ فخدم الفرد الجماعة بإخلاص ، وخدمت الجماعة الفرد بعدالة ..فحققت المزرعة أرباحاً كبيرة.

وفي عام 1909م قامت تجربة ثانية في مزرعة بالقرب من بحيرة طبريا ؛ فكانت أول كيبوتس بالمعنى الحقيقي للكيبوتس في فلسطين واسمها حتى الآن «دجانيا» وقد نجحت كسابقتها ؛ لأنها تعتمد نظام العمل التعاوني الجماعي ، فلا مكان فيها لعامل أو لمدير أو لمسؤول أومتعهد أو مهندس أو وكيل مزرعة .. لا يبذل عرق جبينه.. مهمته أن يصدر الأوامر والنواهي... وهو متعطّل عن العمل والإنتاج ..!

إنهم يركّزون على ضرورة بذل العرق والعمل المثمر.. في ثرى الأرض ؛ لأنهم يدركون جيدا أن الإسرائيلي الذي يروي الأرض بعرقه .. ويأكل من خيراتها..مستعد أن يرويها بدمه إذا حاول الفلسطيني أو العربي أن يستردها منه، وهذا هو الهدف الرئيسي من إنشاء المزارع الجماعية في الأراضي العربية المحتلة..

والبقية عندكم.. وعندي..!

