القاتل العظيم اللطيف بأجوائه الكريم بعطائه

آراء

في احد ايام العطل الصيفية بينما كنت امارس رياضة المشي بجانب شاطئ البحر سرني منظر البحر الخلاب والسماء الزرقاء الصافية فوقه وكثرة الناس الجالسين على الشاطئ ذلك ان كثيرا من الناس يذهبون للبحر للتمتع بالسباحة وللترويح عن النفس ولتمضية اوقات ممتعة، حيث ان البحر يساعد على الاسترخاء والتأمل ويخفف من الشعور بالضغط والتوتر من عناء العمل ومن مشاكل الحياة وكان غالبية المتواجدين على الشاطئ من العوائل واطفالهم وكانت الفرحة والسعادة تطغى على وجوههم والاطفال يروحون ويجيئون ويلعبون فرحين مسرورين والضحكات تعلو على وجوههم وعلى وجه اهاليهم وكأن البحر يلقي على الجالسين على شاطئه النكت والحكايات المفرحة والجميلة وكذلك ابهرني منظر القوارب والسفن والبواخر القريبة والبعيدة وعلى احجامها المختلفة وهي تجوب مياه البحر في كل اتجاه تحت اشعة الشمس الساطعة والسماء الصافية فوقهم، فشعرت براحة وانتعاش من ذلك المنظر الساحر الجميل فاتجهت نحو الشاطئ وجلست بين الناس استمتع بتلك المناظر الخلابة ولجمال وعظمة البحر ولاصوات الامواج الخفيفة واللطيفة وهي تهدر وتتكسر على رمال الشاطئ الجميل كما ان هذا البحر العظيم بحجمه وبجبروته واللطيف بأجوائه الساحرة والخلابة مسخر لنا من الله تعالى بجميع خيراته ومنافعه العظيمة حيث ان البحر ليس فقط للترفيه والاستجمام فهو كذلك مصدر للرزق لنا نستخرج منه رزقنا اليومي من الاسماك ومن الاحياء البحرية على اختلاف انواعها واحجامها ومن الجواهر والحلية واللؤلؤ والمرجان ومن الخيرات والنعم التي لا تعد ولا تحصى ولا تنضب ابدا بفضل من الله تعالى وبكرمه علينا وعلى الكثير من مخلوقاته.

«وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» وكذلك تنقلنا السفن والبواخر الى جميع اصقاع الارض عبر البحار والمحيطات في رحلات سفر ممتعة من بلد الى بلد بعيد وتنقل امتعتنا وبضائعنا بشكل مستمر ومتواصل بدون انقطاع ليلاً ونهاراً على مدار العام كله في منفعة عظيمة للبشرية لا حدود لها وكذلك فضل وكرم من الخالق العظيم سبحانه وتعالى «?للَّهُ ?لَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ ?لْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ?لْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»، كما ان للبحر الوجه الهادئ والمريح فإن له الوجه العاصف وذلك انه لا تخلو البحار والمحيطات من مخاطر الحوادث والكوارث البحرية العديدة ومنها المدمرة والمميتة وقد عانت الكثير من الشعوب والبلدان في العالم من تلك الحوادث كأمواج التسونامي والاعاصير البحرية حيث كانت تدمر المدن والقرى الساحلية وتكبد الناس الكثير من الخسائر في الارواح والممتلكات كما كانت تتلاعب العواصف والقواصف والامواج البحرية العاتية والعملاقة باضخم السفن والبواخر في اعماق البحار والمحيطات وتكاد تغرقها لولا لطف الله ورحمته للناس (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى? إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَ?ذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ).

ولا ننسى ما عانى منه وما قدمه الشعب الكويتي في الماضي من التضحيات العظيمة التي يحتذى ويضرب بها الامثال في كفاحه في زمن ما قبل اكتشاف النفط من جراء اهوال الحوادث البحرية حيث تعرض الكثير من الغواصين وقتها لخطر الموت من جراء هجمات اسماك القرش المميته ومن غيرها من الأمور الخطيرة اثناء الغوص في اعماق البحار لاستخراج الحلية واللؤلؤ والمرجان وغيرها من خيرات البحر الكثيرة في سبيل توفير العيش الكريم لاهاليهم ذلك ان اللؤلؤ والمرجان كان من المصادر الاساسية لرزقهم وتجارتهم مع البلدان المجاورة والبعيدة عنهم. وقد حظي الغواص الكويتي في المجتمع قديما بمحبة وتقدير واحترام كبير بين الناس في مجتمعه، وقد كانت رحلات الغوص تستمر ما بين عشرة ايام الى اربعين يوما في بعض الاحيان لرحلة الغوص الواحدة. كما كانت علاقة الشعب الكويتي بالبحر قديما وحبه له لاتزال علاقة قوية وغير عادية ولا ننسى كذلك الفيلم السينمائي الكويتي «بس يا بحر» الذي يحكي عن حياة الشعب الكويتي قديما وعلاقته الحميمة بالبحر وعشقه للغوص ولن ينسى جيل ما قبل النفط الكويتي اغاني البحر القديمة من امثال «اوه يا مال والشيلة».

لقد جعلني البحر افكر كثيراً به وبعظمة خلقه وان الانسان ليجهل ويتعجب من ذلك المخلوق العظيم. والحقيقة هو اننا لا نرى سوى البعض القليل جداً والظاهر امام اعيننا من البحر فعندما ننظر الى السماء في النهار او في الليل فاننا نراها بعيوننا ولا نراها بعقولنا ولا حتى بخيالنا فهي اكبر واعظم حتى من خيالنا وكذلك عظمة البحار والمحيطات وان الانسان ليقف مبهوراً وحائراً امام عظمة البحر وجبروته فسبحان الله الذي جعل هذا القاتل المدمر العظيم المرعب والمخيف ان يكون مرحاً ولطيفاً بأجوائه وبمياهه وكريماً ومعطاء بسخاء لا حدود لها وبرزقه وخيراته لنا ولكثير من المخلوقات وذلك بمشيئة الله تعالى وبارادته وبفضله وكرمه علينا. وان هذا البحر العظيم والمعطاء الكريم بفضله وكرمه علينا. وان هذا البحر العظيم والمعطاء الكريم بخيراته ونعمه لهو احدى نعم الله تعالى علينا والتي لا تعد ولا تحصى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم).

كما انه لو كانت الأمور بمشيئة المخلوق لطغت البحار والمحيطات بعظمتها وجبروتها على الارض واغرقت العالم كله بما فيه ولانهت الحياة من على اليابسة ولكن البحار والمحيطات بعظمتها وجبروتها مخلوقات خاضعة لامر خالقها ومسخرة بأمره وبما شاء سبحانه وتعالى.

ان عظمة البحار والمحيطات وقوتهم العظيمة والجبارة وما يحتويانه من خيرات ومنافع للبشرية وتسخيرهم لنا من الله تعالى يجعلنا نشعر بعظمة خلقهم وخالقهم وخالقنا وخالق كل شيء في هذا الكون وفي هذا الوجود (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى? يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ) فسبحان ربي العظيم وبحمده والله اكبر من كل كبير واعظم من كل عظيم والحمد لله رب العالمين.

