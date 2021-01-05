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وطن النهار

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7400 لاجئ استفادوا من حملة «دفئاً وسلاماً»


قال رئيس قطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية المستشار عبدالله الشهاب: حرصنا مُنذ بداية فصل الشتاء على تنفيذ المرحلة الأولى من حملة «دفئاً وسلاماً» لعام 2021 م في كل من اليمن وتركيا وتشاد والأردن والبوسنة وألبانيا. وتابع: تم اختيار مناطق تنفيذ الحملة بعد دراسة مستفيضة للحالات المستحقة، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 7400 مُستفيداً من اللاجئين والأيتام والفقراء والمرضى وغيرها من العوائل المستفيدة والذين رفعوا أيديهم بالدعاء لأهل الكويت بالأمن والأمان. وتم التنفيذ بالتنسيق مع وزارتي الشؤون والخارجية الكويتية، وبالتعاون مع الجمعيات الرسمية المعتمدة في تلك الدول. والجمعية مستمرة في توزيع مساعدات حملة دفئاً وسلاماً.


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