الفارس أحالت «تجمعات مياه الأمطار» إلى «نزاهة»

وطن النهار

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة الطرق والنقل البري المهندس عبدالله العكشان العجمي عن قيام وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا عبدالله الفارس بإحالة التقرير النهائي الذي رفعته اللجنة المشكلة بقرار وزاري لتقصي الحقائق بشأن تجمعات مياه الأمطار الأخيرة إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، وذلك بعد دراسة التقرير النهائي الذي رفعته اللجنة التي ضمت ممثلين من إدارة الفتوى والتشريع وجامعة الكويت وجمعية المهندسين الكويتية والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.

وأشار العجمي في تصريح صحافي إلى أن الوزيرة قامت بعد اطلاعها على التقرير ودراسة ما جاء فيه، باعتماد التوصيات الفنية الواردة في التقرير الذي قامت اللجنة برفعه لها معتمدة كذلك إدخالها حيز التنفيذ ، مضيفا بأن التقرير تضمن مجموعة من التوصيات تتعلق بتحديث معايير تصميم شبكات الأمطار للمشاريع المستقبلية.

و أوضح العجمي أن جميع الطرق التي تم فرشها بالأسفلت وتطويرها منذ أبريل 2019 وحتى اليوم لم تشهد عملية تطاير للحصى، مشيرا إلى أن الطرق التي شهدت تطاير للحصى هي من الطرق القديمة والتي تقع تحت الضمان التعاقدي او الضمان العشري والتي جار إصلاحها على حساب المقاول المسؤول، او تلك التي لم يتم صيانتها وتطويرها بعد وهي مدرجة ضمن خطط الوزارة الخاصة بصيانة الطرق في البلاد، حيث إن الوزارة حصلت أخيراً على موافقات الجهات الرقابية الخاصة بالمناقصات التي تم طرحها بداية عام 2020، وستشهد جميع محافظات الكويت الست عملية تطوير ملحوظة خلال الاشهر القليلة المقبلة.

و شدد العجمي على أن وزارة الأشغال العامة ملتزمة بمخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لتطبيق العقوبات على من لا يلتزم بإصلاح تلك الطرق التي تقع تحت الضمان وتنفيذ الأعمال على حساب المقاول.

