6782 شكوى للعمالة المنزلية خلال ديسمبر الماضي

وطن النهار

كشفت أرقام رسمية صادرة عن إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة، أن إجمالي عدد طلبات الشكاوى التي تم تسجيلها في الإدارة الشهر الماضي بلغ 6782 شكوى.

ووفقاً للأرقام التي ترصد في الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر 2020 فإن عدد الشكاوى التي تم حلها وديا بين الطرفين بلغ 185 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى المحالة إلى القضاء بما فيها مطالبات ترك العمال 186 شكوى.

وتشير الأرقام إلى أن إجمالي مكاتب استقدام العمالة المنزلية الفعلية المسجلة يبلغ 464 مكتباً، فيما يبلغ عدد العمالة المسجلة على مكاتب استقدام العمالة المنزلية 1533 عاملاً، ويبلغ إجمالي عدد طلبات التراخيص المستلمة 933 طلباً، فيما يبلغ عدد تراخيص المزاولة التي تم تجديدها وإصدارها 23 ترخيصاً أما عدد تراخيص المزاولة الجديدة التي تم إصدارها فيبلغ عددها 1 فقط.

