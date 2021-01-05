«اتحاد الصيادين»: تمديد موسم صيد الربيان حتى أول فبراير المقبل

وطن النهار

ثمن رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين ظاهر الصويان جهود مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف ونائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية مرزوق الهبي لتفهمهما مطالب اتحاد الصيادين وتمديد موسم الربيان إلى أول فبراير أسوة بدول الجوار، مؤكدا أن هذا القرار كان مطلبا مستحقا للاتحاد.

وأشاد الصويان في تصريح له، أمس، بمثل هذه القرارات التي تصب في الصالح العام وتمنح المستهلك في الكويت الفرصة في الحصول على الربيان المحلي طوال شهر يناير أسوة بدول الجوار.

وتوقع الصويان انفراجة قريبة لمطالب الصيادين المستحقة ودعم المنتج المحلي وأن الخير قادم إن شاء الله وأن هناك وعودا بالمزيد من تحقيق المطالب، مؤكدا أن جميع مطالب الصيادين تدرسها الجهات المعنية وبمشيئة الله سوف تقر قريبا، معبرا عن شكره لمدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ونائب المدير لقطاع الثروة السمكية.

