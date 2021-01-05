65 مليون دينار وفورات «الرقابة المسبقة»

وطن النهار

أكدت المدققة المساعدة في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية في ديوان المحاسبة أنفال البقصمي أن «الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتم إبداء الرأي بـ2175 موضوعا بقيمة ما يقارب 2.473 مليار دينار خلال الفترة من 01/04/2020 وحتى 31/12/2020، لافتة الى ان رقابة ديوان المحاسبة المسبقة حققت حتى الربع الثالث من السنة المالية الحالية وفورات مباشرة للخزينة العامة للدولة بقيمة ما يقارب (65) مليون دينار حيث تجاوزت قيمة هذه الوفورات ميزانية ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2020-2021».

وقالت البقصمي إن «نسبة ما يقارب (92%) من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب (2.269) مليار دينار، (5%) للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب (127) مليون دينار و(3%) لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة ما يقارب (77) مليون دينار».

وأوضحت أن «قيمة الموضوعات الصادرة بالموافقة مثلت نسبة ما يقارب (68 %) من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة بما يقارب قيمة إجمالية مقدارها (1.681) مليار دينار كويتي لعدد (1165) موضوعاً، وذلك بعد قيام الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة بالتحقق من صحة وسلامة الإجراءات السابقة للتعاقد التي قامت بها الجهات».

وأضافت «إن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (14،13) من قانون انشاء ديوان المحاسبة لعدد (40) موضوع بقيمة ما يقارب (102) مليون دينار، وستقوم رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة بمتابعة تدقيق تلك الموضوعات ومنها عدد (14) موضوعا لوزارة الأشغال العامة بقيمة ما يقارب (52) مليون دينار».

ولفتت الى أن الديوان أصدر رأيه بعدم الموافقة لعدد (99) موضوعاً خلال الفترة المشار إليها بقيمة ما يقارب (264) مليون دينار ومثال على ذلك عدم الموافقة على موضوع مناقصة أعمال صيانة أنظمة مكافحة الحريق وضواغط الهواء لمحطات التحويل الرئيسة (المرحلة الأولى) لوزارة الكهرباء والماء بقيمة ما يقارب مليوني دينار كويتي وذلك لعدم استيفاء المناقص الموصى بالترسية عليه شرط الخبرة.

كما أشارت إلى أن الديوان قام بإحالة (13) موضوعا من الموضوعات الصادرة بعدم الموافقة لإدارة المخالفات المالية بديوان المحاسبة بقيمة ما يقارب (45) مليون دينار لإجراء اللازم بشأنها، وذلك لإمكانية حدوث ضرر على المال العام نظراً لمخالفة أحكام المادة (52) من قانون الديوان وقد تم إصدار معظمها لوزارة الصحة لعدد (12) موضوعاً بقيمة ما يقارب (44) مليون دينار».

ونوهت البقصمي بأنه تم رد أوراق (689) موضوعا خلال الفترة المشار إليها ما يشكل نسبة (32%) من إجمالي الموضوعات المعروضة وذلك لعدم قيام الجهات بموافاة الديوان بكل الأوراق والمستندات للموضوعات المعروضة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات، علماً بقيام الديوان أحياناً برد ذات الموضوع أكثر من مرة للجهة لعدم موافاته بالمستندات ذاتها، الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية، ومثال على ذلك رد أوراق موضوع تمديد عقد مناقصة إعداد وتقديم وجبات غذائية صحية لرياض الاطفال والسكنات الداخلية للطلبة والطالبات بمنطقتي الأحمدي وحولي التعليميتين لوزارة التربية بقيمة ما يقارب مليون دينار (7) مرات و ذلك لعدم قيام الجهة بموافاة الديوان بالبيان المالي التفصيلي لموضوع البحث».

