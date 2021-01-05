الناصر: تطوير العمل والحرص على حقوق الموظفين

وطن النهار

استقبل الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ د. أحمد الناصر وزير الخارجية.

ورحب النواف بوزير الخارجية، ونقل له تحيات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني.

وأشاد وزير الخارجية بجهود منتسبي الحرس الوطني في تأمين مبنى وزارة الخارجية، وحسن تعاملهم مع الموظفين ومرتادي الوزارة من المواطنين ما يعكس الصورة المشرفة لأبناء الحرس الوطني.

من جانب آخر، أقام وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر وبحضور نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله مأدبة عشاء على شرف مساعدي وزير الخارجية وسفراء الكويت في الخارج المتواجدين في البلاد في الفترة الحالية مساء أول من أمس الأحد في قاعة الضيافة في الوزارة.

ونقل الناصر للحضور تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد وكذلك أطيب تمنيات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، كما نقل وزير الخارجية للحضور إشادة واعتزاز القيادة السياسية بما يقومون به من جهود مقدرة في سبيل عزة ورفعة الكويت وخدمة شعبها العزيز.

وأكد أن هذا اللقاء يمثل فرصة سانحة لمناقشة شؤون الوزارة وأدائها وسبل تطوير العمل فيها والتأكيد على الحرص على مصالح وحقوق موظفيها.

واشار إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال تطبيق برنامج عمل الحكومة والتحول إلى الرقمنة وما تحقق في إطار ذلك من خطوات متقدمة وبما يسهل الأداء وييسر الخدمات على المواطنين ويختصر الدورة المستندية.

ووجه الدعوة للجميع للمبادرة في تقديم المقترحات والأفكار المتعلقة بالارتقاء بالعمل في الوزارة وأدائها على جميع الصعد في حوار تفاعلي بناء بين الوزارة ودبلوماسييها، مشددا على أن الوزارة لن تألو جهدا في متابعة وتحقيق مصالح وتطلعات جميع منتسبيها.

