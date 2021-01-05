المكراد: دعم الصالح حقَّق رغبة منتسبي الإطفاء بالاستقرار الوظيفي

وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد يرافقه نائب رئيس قوة الاطفاء العام لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد عبدالله الشطي وذلك لتسليمه نسخة من الدليل التنظيمي الخاص بقوة الاطفاء العام 2020 إليه، حيث تتضمن النسخة الهيكل التنظيمي والاختصاصات العامة والتفصيلية الجديدة بعد صدور القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2020.

وقد تم اعداد الهيكل الجديد ليواكب تطوير العمل والمهام الوظيفية والميدانية التي تتناسب مع أعضاء قوة الاطفاء العام من العسكريين والمدنيين بعد صدور قانون قوة الاطفاء العام رقم (13) لسنة 2020. هذا وشمل الهيكل الجديد استحداث ودمج ونقل تبعية بعض الأقسام والمراقبات والادارات في جميع القطاعات لتأمين التكامل الوظيفي وليكون اكثر جودة وكفاءة وفعالية.

وتقدم الفريق خالد المكراد بالاصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبي قوة الاطفاء العام الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بوافر الشكر والتقدير لدعمه الكبير الذي حقق رغبة منتسبي قوة الاطفاء العام بإيجاد هيكل تنظيمي متميز ويضمن لهم الاستقرار الوظيفي.

