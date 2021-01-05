«الجنايات» أرجأت الحكم في تسريبات أمن الدولة إلى 18 يناير

وطن النهار

حجزت محكمة الجنايات، برئـــاســـة المستشـار د. حمد الملا، امس قضية ضابطين بوزارة الداخلية، متهمين في تسريبات مقاطع من جهة عملهما في جهاز أمن الدولة مع 5 اخرين ساعدوهم في نشر المعلومات الى 18 يناير للحكم.

وقد اسندت النيابة في تقريرها الى المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عامين ضابطين بجهاز أمن الدولة تهمة اختلاس الأوراق والوثائق وهي نسخة من ملف وحدة التحريات المالية للأعوام 2017، 2018، 2019 وملف استدعاءات الوحدة المدرجة في الشبكة الداخلية الخاصة بإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جهاز أمن الدولة حال علمهما مع أن هذه الملفات تتعلق بأمن الدولة.

واضافت انهما كويتيان اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثالث حتى السابع على أن يذيعوا عمدا في الخارج أخبارا مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد ويباشروا نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها فتمت الجريمة بناء على ذلك.

وزادت في تقريرها ان المتهم الاول بصفته موظفا عاما مدير سابق لادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في جهاز امن الدولة برتبة عقيد اختلس ذاكرة حفظ المعلومات الالكترونية «هارد ديسك» و ارتكب دخولا غير مشروع على جهاز الحاسب الالي ونظام المعالجة الالكترونية بان استخدم الحاسب الالي لجهاز امن الدولة في الدخول الى الشبكة الداخلية الخاصة بادارة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب دون وجود تفويض له بذلك بقصد الحصول على بيانات ومعلومات حكومية سرية وترتب على هذا الدخول نشر المعلومات والاوراق والبيانات وكان ذلك بسبب تأديته لوظيفته مستغلا سلطته حال شغله وظيفة عامة.

