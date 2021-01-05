«البلدي» أقرَّ لائحة إشغالات الميادين والطرق العامة

وطن النهار

أقر المجلس البلدي لائحة اشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة بكل التعديلات التي قامت بوضعها اللجنة القانونية والمالية بالاضافة للتعديلات والملاحظات التي ابداها بعض الاعضاء حول بعض البنود، كما استخدم المجلس في جلسته امس برئاسة اسامة العتيبي، المادة 25 ضد اعتراض وزيرة الاشغال وزيرة الدولة لشؤون البلدية بعد اقرار البلدي تخصيص روضتي الطبري في منطقة الفيحاء وشجرة الدر في منطقة كيفان من وزارة التربية وتحويل ارضيهما الى املاك دولة عامة نظراً لعدم استغلالهما في الوقت الحاضر، وكذلك بشأن توسعة مسجد في منطقة الفيحاء، اذ ان وزارة التربية لم توافق على اقتطاع جزء من المدرسة المجاورة لتوسعة المسجد بسبب مساحتها المحدودة.

وفي جلسة امتدت لساعات لمناقشة بنود اللائحة، قال رئيس اللجنة القانونية والمالية فهيد المويزري ان التعديلات تمت بناءً على مقارنة بين اللائحة الجديدة واللائحة القديمة مؤكداً ان الاعضاء وضعوا ما رأوه مناسباً، وذكر العضو حسن كمال ان اللائحة منتظرة منذ سنتين ويجب اقرارها، موضحاً ان كثرة اللوائح المقدمة والتي تندرج تحت اشغالات الطرق تربك العملية، متابعاً ان ما يريده الاعضاء هي لائحة نهائية واخرى قديمة يتم المقارنة بينهما في آلية النقاش.

معايير قياسية

بدوره قال العضو حمود العنزي انه لاتوجد منهجية يبنى عليها معايير قياسية في التعديلات على لائحة اشغالات الطرق وكذلك عدد من اللوائح لدى الجهاز التنفيذي، حيث انها طريقة بدائية دون اهداف واضحة او النظر للاحتياجات الحقيقية من التعديلات، مضيفاً انه من المفترض استقبال المقترحات من المختصين ومن تطبق عليهم اللوائح ووضع وجهة نظرهم بالحسبان ولم تكن هناك دراسة واضحة لتعديل اللائحة.

ولفت الى ان من قام بالتعديلات حرص بالأخذ لجانب القطاع التنفيذي لكن لم يلتفت الى جانب قطاع التطوير ولوحظ انه مستبعد تماماً بالرغم من اهميته في اي قرار، متابعاً انها لم تدرس المعايير الاقتصادية وسعر العملة اصبحت مختلفة عما كانت عليه قبل سنوات طويلة.

من جانبه قال نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء في البلدي فيصل صادق انه تم صرف جهد كبير من الجلسات والاجتماعات لمتابعة التفاصيل الخاصة باللائحة لتخرج بالشكل الذي يتناسب مع الوضع الحالي مع متابعة المجلس البلدي ومصادقته، فالعملية مشتركة والمجلس يتخذ ما يراه مناسباً من تعديلات، مبيناً ان الجهاز التنفيذي لديه دراسات عن كم دول متقدمة وحول التغير الحاصل في السوق المحلي مع تغطية المشاريع الشبابية المتطورة.

وأضاف ان هناك احصائيات ومخالفات ساهمت في ازالة رخص سابقة واضافة انشطة طبقاً للمشاريع المستحدثة كما ان هذه العملية تحتاج الى بلورة من جديد لمعرفة احتياجات المجتمع من محلات وانشطة.

وأتت ابرز التعديلات التي اقرها المجلس البلدي بأنه لا يجوز اشغال الطرق العامة او الميادين او الأرصفة او الساحات العامة بغير ترخيص من البلدية،على ان تكون الساحة او الرصيف ملاصقا مباشرة للقسيمة الواقع بها المحل كما يجوز الترخيص لأكثر من ساحة للمحل الذي يقع على اكثر من واجهة. وكذلك لا يؤثر الاستغلال على طرق المشاة او اعاقة الحركة بصفة عامة على ان يترك ما لا يقل عن ثلاثة امتار للمشاة وألا يزيد عمق المساحة المستغلة من الرصيف الملاصق للقسيمة الواقع بها المحل عن (20 متراً) كحد اقصى.

وجاءت في التعديلات ايضاً يعتبر الترخيص لاغيا في حالة تغيير نشاط المحل ويجب اخلاء الموقع من قبل المرخص له وتنظيفه واعادة الحال الى ما كان عليه قبل الترخيص الا في حالة وجود مظلات متحركة في الساحة المراد ترخيصها فانه يجوز تغطية جوانب المظلات بمواد شفافة نافذة للرؤية، ويجوز بموافقة التجميلية او اي نواح جمالية اخرى شريطة ألا يزيد ارتفاعها عن متر واحد فقط من البلدية القيام بالزراعات وألا تكون ثابتة وأن تكون قابلة للازالة وألا يترتب عليها تشويه المنظر العام.

تبليط المساحة

وجاء فيها كذلك: يلتزم المرخص له بتبليط المساحة المرخصة له امام المحل مع توحيد نوعية ولون البلاط بعد اخذ موافقة الادارة الفنية مع مراعاة انظمة السلامة ويلتزم المرخص له بقواعد النظافة العامة وبعدم استغلال المساحة في غير الغرض المخصص له وبالآداب العامة والنظام العام.

وبخصوص محال الفطائر والمعجنات (يسمح بوضع كراسي وطاولات شواية مغلقة - مظلات متحركة - اجهزة تبريد وتدفئة - الأجهزة الأوتوماتيكة لبيع المنتجات الغذائية - برادات المرطبات والمياة الغازية والمعدنية). شريطة موافقة الهيئة العامة للغذاء

اما بشأن الفنادق فجاء في التعديلات انه في حالة استغلال الخدمات الفندقية كمطعم مأكولات خفيفة او مقهى او فطائر ومعجنات (يسمح بوضع شوايات مغلقة - طاولات وكراسي - مظلات متحركة - اجهزة تبريد وتدفئة).

وبشأن السوق المركزي فيسمح له بوضع الأواني المنزلية ولعب الأطفال والأدوات المكتبية فقط) واما الحضانات فيسمح لها بوضع العاب الأطفال ومظلات وأجهزة تبريد وتدفئة في الحديقة المرخصة من قبل البلدية شريط ووضع مصدات حماية وموافقة الادارة العامة للمرور

اما الجمعيات التعاونية فيسمح لها باستغلال المساحات الخارجية في محيط الساحات المخصصة شريطة عرض منتجاتهم ولمدة شهر واحد فقط قابلة للتمديد مدة مماثلة لمرة واحدة، وتكون المساحة الاجمالية بحد اقصى (1000م)

استغلال الميادين

وجاء في التعديلات المقرة من قبل المجلس البلدي انه يجوز للبلدية الترخيص باستغلال الساحات والميادين والأماكن العامة يرخص للشركات والمؤسسات التجارية بوضع الأجهزة الأوتوماتيكية لبيع المنتجات الغذائية الخاصة بها بعد موافقة الجهة المسؤولة عن المبنى في المواقع امام الأماكن العامة العائدة للدولة باختلاف انشطتها وأنواعها (خارج اسوار الممتلكات العامة ) شريطة موافقة الهيئة العامة للبيئة، ويكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية اعمالهم حق دخول الأماكن والمحال العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى الجهة المختصة، ولهم ان يستعينوا بافراد القوة العامة، ولمدير عام البلدية او من يفوضه عند الضرورة ان يصدر قرارا بغلق المحل او المنشأة وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق.

واجازت التعديلات قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي تقل الغرامة المقررة فيها عن (خمسمائة دينار) وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة ان يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح ان يدفع خلال (30 يوما من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة اليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية.

العقوبات المقررة

وقالت انه لا يجوز للمحكمة في حال الادانة ان تحكم في الأفعال المشار اليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكل آثارها، كما يجوز لمدير عام البلدية القرارات المنظمة للاجراءات اصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة والمواعيد المحددة لذلك والجهات المختصة باصدارها، ويجوز للبلدية الترخيص باستغلال الأرصفة والساحات بالنسبة للمحال التي تمارس الأنشطة التالية فقط بصفة مؤقته وفقا للاستعمالات المدونة قرين كل منها ليتم استيفاء رسم شهري قدره (20 دينارا نظير وضع شواية مغلقة على الرصيف ويتم استيفاء رسم قدره (1000 دينار) عن اصدار ترخيص المهرجان ويحصل ذات الرسم عن كل تجديد للترخيص.

ونصت التعديلات كذلك على انه يجوز للبلدية الغاء الترخيص الصادر باستغلال الأرصفة والساحات والطرق العامة والميادين في اي وقت بناء على طلب الجهات المعنية، او لأية اسباب تقتضيها المصلحة العامة دون ان يكون للمرخص له الحق في الاعتراض او المطالبة بأي تعويض.

كما يجوز لها رفع وازالة المركبات المتنقلة المخالفة للمواقع المرخصة لها من قبل الجهات التي اصدرت الترخيص وفقا للمواقع التي حددتها البلدية لتلك الجهة.

تكون مدة سريان وانتهاء الترخيص هي نفس مدة سريان وانتهاء الترخيص التجاري اما بالنسبة للحضانات فتكون مدة سريان وانتهاء الترخيص هي نفس مدة سريان وانتهاء الترخيص الصادر للحضانة.

ويجوز كذلك تجديد الترخيص شريطة تجديد الترخيص التجاري او تجديد ترخيص الحضانات من الجهة المختصة المشرفة عليها.

