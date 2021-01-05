وزير الشباب اطلع على مشروع «إدارة المرافق»

وطن النهار

اطلع وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على سير مقابلات وآليات اختيار الشباب المتقدمين لمشروع «ادارة المرافق» المنبثق عن فريق صناع العمل لتأهيل الشباب حديثي التخرج في التخصصات الهندسية لاكسابهم المهارات والقدرات المؤهلة لسوق العمل. وقال المطيري في تصريح صحفي ان عدد من تقدم للمشروع بلغ 360 شابا وشابة من حديثي التخرج من الكويتيين من تخصصات هندسية متنوعة اذ سيتم اختيار 30 شخصا لتدريبهم في شركات القطاع الخاص. ومن جانبه قال وكيل مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب د. مشعل الربيع في تصريح مماثل ان الذين سيتم اختيارهم سيخضعون لعدد من البرامج المتخصصة في ادارة المرافق وتدريب ميداني يمتد لأربعة اشهر وبعد اجتيازهم التدريب يتم تعيينهم بالتوافق مع القطاعات الخاصة.