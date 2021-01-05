«أمانة الأمة»: فتح باب التوظيف لحملة «الدبلوم»

وطن النهار

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الأمة عن فتح باب التوظيف في الأمانة للخريجين الكويتيين الجدد وأصحاب الخبرة لوظيفتي مساعد دعم اداري ومساعد دعم اداري اول. وقال الأمين العام المساعد لقطاع الموارد البشرية عادل اللوغاني في تصريح صحافي امس ان توجيهات رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم شددت على ضرورة فتح باب فرص العمل للشباب الكويتي وتمكينهم في جميع المجالات. وأوضح اللوغاني ان الأمانة تستعد لاستقبال طلبات التوظيف الجديدة من الخريجين الكويتيين الجدد لشغل وظيفة مساعد دعم اداري ومن اصحاب الخبرة لشغل وظيفة مساعد دعم اداري اول وذلك خلال الفترة من 7 الى 16 يناير 2021 وذلك تنفيذا لخطة التكويت والاحلال في الأمانة العامة. وأضاف ان التخصص المطلوب لشغل الوظائف المطلوبة هو دبلوم بعد الثانوية في مجال سكرتارية وأعمال مكتبية او ادارة على ان لا يقل المعدل عن 80? او 2.8 بتقدير جيدجدا بالاضافة الى الشروط الأخرى الموضحة بالاعلان.