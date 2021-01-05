المناور: توحيد سلم رواتب الموظفين

وطن النهار

أعلن النائب أسامه المناور: أنه تقدم باقتراح بقانون لتوحيد سلم الرواتب للقضاء على الهوة بين مرتبات الموظفين بسبب الواسطة مع تشابه التخصص وسني الخبرة.

وقال: تقدمت أيضا باقتراح يمنع الحكومة من اعطاء منح وقروض وهبات للدول الا بعد موافقة المجلس ويأتي هذا الاقتراح بعدما قدمت منحة لاحدى الدول لتعبيد الطرق لافتا الى أنني سأتقدم باقتراح لتعديل قانون صندوق التنمية بحيث لا يجوز التنازل عن القروض الا بموافقة المجلس.

وأكد المناور: أن توحيد سلم الرواتب بات ضرورة في ظل التفاوت في مرتبات موظفين يحملون الشهادة نفسها وتخرجوا من كلية واحدة مطالبا باعادة النظر في الميزات الهائلة والضخمة التي يحصل عليها بعض القياديين داعيا الى الغائها وايجاد نوع من التوازن من خلال الغاء ميزات قياديين وتوحيد سلم رواتب الموظفين.

وطالب المناور الحكومة بعدم اعطاء الهبات والقروض والمنح الا بعد العودة الى المجلس خصوصا بعد المنحة الأخيرة التي قدمت لاحدى الدول لتعبيد أحد الطرق موضحا أن صندوق التنمية له قانون يخصه ويعالج ملف القروض لكنني سأتقدم بتعديل على قانون صندوق التنمية يمنع تنازل الحكومة عن القروض الا بموافقة المجلس.

قال النائب اسامه المناور انه 28 ديسمبر الماضي فوجئنا بمكتب المجلس يكلف نفسه باجراء تحقيق باحداث الجلسة الافتتاحية وما طالع من تجاوزات والفاظ لا تليق ان تقال في بيت الامة موضحا ان هذا القرار بعد سابقة اذ لم يحدث ان يكلف مكتب المجلس نفسه بالتحقيق في قضية.

وطالب المناور في تصريح للصحافيين بالغاء تفويض المجلس اذ لايجوز ان يفوض المجلس نفسه مبينا انه سيتقدم بطلب الغاء هذا التفويض مشفوعا بتوقيع عشرة نواب وان التحقيق بهذا الامر يتم من النواب انفسهم داخل المجلس وان يكون التصويت على هذا الطلب نداء بالاسم.

