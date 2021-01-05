الخنفور: «التطبيقي» لا تستوعب خريجي الثانوية

وطن النهار

حذر النائب سعد الخنفور من عدم قدرة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي على استيعاب الأعداد المقرر التحاقهم عقب تخرجهم من الثانوية العامة، مطالبا قيادات الهيئة بوضع تصور وخطة واضحة لمواجهة الأعداد المحتملة.

ودعا في سؤال وجهه الى وزير التربية والتعليم العالي الى تزويده باحصائية شاملة تحدد أعداد الأساتذة غير الكويتيين المعينين بكليات ومعاهد التعليم التطبيقي مستفسرا عن تعامل الهيئة مع رغبات عدد كبير من المواطنين الحاصلين على درجات علمية معترف بها في مجالات للعمل في الهيئة وعما اذا كانت الهيئة وضعت خطة لتنفيذ سياسة الاحلال وتكويت الوظائف العلمية وغيرها التي أقرها مجلس الوزراء.

واستفسر الخنفور في سؤاله عن تصريحات رئيس جمعية الدراسات العليا الذي عرض امكانات منتسبي الجمعية من حملة الماجستير والدكتوراه تحت تصرف الهيئة (بشكل تطوعي وبلا مقابل) لحل القضايا الأكاديمية التي تظهر بين الحين والآخر في الهيئة وأهمها قضية الكورس الصيفي. وقال: في ظل احتمالية تزايد أعداد الدارسين المقرر التحاقهم بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي عقب تخرجهم من الثانوية العامة؛ هل تمتلك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي خطة واضحة لمواجهة هذه الأعداد المحتملة على كليات ومعاهد الهيئة؟ وأضاف: يرجى تزويدي بأعداد الطلاب غير الكويتيين الدارسين بكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والأسس التي تم الاستناد عليها للسماح لهم بالدراسة في ظل عدم وجود مقاعد شاغرة للمواطنين.

واستفسر: كم عدد الدارسين المبتعثين عن طريق الهيئة لاستكمال دراساتهم العليا في الخارج؟ مطالباً بتزويده بكشف موضح فيه عدد الأساتذة بمختلف درجاتها العلمية والوظيفية في كليات ومعاهد التعليم التطبيقي، وكذلك الآخرون المستعان بخدماتهم، على أن يشتمل الكشف على أعداد الأساتذة الوافدين مع توضيح مزاياهم المالية وآلية التعاقد.

واستطرد قائلاً: في ظل رغبة عدد كبير من المواطنين الحاصلين على درجات علمية معترف بها في مجالات مختلفة وأعلنوا الرغبة في العمل بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي هل وضع المعهد خطة لتنفيذ سياسة الاحلال وتكويت الوظائف العلمية وغيرها التي أقرها مجلس الوزراء باحلال العناصر الوطنية الكفؤة التي تحمل درجات علمية من جامعات عريقة ومعترف بها بدلا من الأساتذة الوافدين المعينين بالهيئة؟

وختم بقوله: أعلنت جمعية الدراسات العليا في وقت سابق عن قدرتها على حل عدد من المشاكل الاكاديمية وخاصة مشاكل الكورس الصيفي من خلال تطوع بعض الكوادر الوطنية من حملة الماجستير والدكتوراه للاستعانة بهم لحل القضية من أجل مصلحة الطلاب، هل تواصل مدير المعهد أو أي من قيادته مع هذه الجمعية أو جمعيات النفع العام الأخرى التي عرضت مساعدتها لحل المشاكل الأكاديمية التي تظهر بين الحين والآخر واهمها قضية الكورس الصيفي؟

