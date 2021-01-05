الشاهين لتخليد اسم داود الوهيب

وطن النهار

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحا برغبة لتسمية احدى مدارس الكويت باسم المربي الراحل داود الوهيب. جاء في صدر الاقتراح فقدت الكويت أحد رجالاتها المخلصين الذين أفنوا جل عمرهم في مجال التربية والتعليم وهو المربي الفاضل العم داود سليمان عبدالوهاب الوهيب، وقد عرف عن الفقيد حبه واخلاصه للعمل التربوي وتجلى ذلك من خلال مساهمته ومشاركته في دعم المسيرة التعليمية والتربوية عبر العديد من اللجان والمشاريع التربوية وأنشطة جمعية المعلمين الكويتية. واضاف لقد عمل معلماً لمادتي التربية الاسلامية واللغة العربية، وتدرج في العمل التربوي حتى أصبح مديراً لاحدى مدارس وزارة التربية، وتقاعد في عام 2004م. وختم بقوله: تقديراً لدور الفقيد التربوي والتعليمي الطويل والكبير: أقترح اطلاق اسم المربي الفاضل داود سليمان عبد الوهاب الوهيب على احدى مدارس الكويت.