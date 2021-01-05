«الموارد البشرية» طلبت دراسة سياسة الإحلال

وطن النهار

قال رئيس الموارد البشرية البرلمانية د. محمد الحويلة ان اللجنة وجهت رسائل واردة إلى المجلس ليتم تكليفها بدراسة سياسة تطبيق الاحلال والتوظيف والربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل ومدى ربط المشاريع التنموية الكبرى بسياسة التوظيف. وقال ان اللجنة وجهت امس رسائل واردة للمجلس لتكليفها بدراسة كل ما يتعلق بالتعيين والاحلال ومعالجة العقود الخاصة بالقطاع النفطي.

وأضاف وتم توجيه رسالة إلى المجلس لتكليف اللجنة بدراسة سياسة التوظيف والاعتماد على الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية والخاصة وذلك لتقليص معدلات البطالة، موضحا انه طلب من المجلس تكليف اللجنة بربط المشاريع التنموية الكبرى بسياسة التوظيف وخلق فرص عمل للكويتيين.

وكشف الحويلة عن دعوة اللجنة للجهات المعنية مثل الخدمة المدنية وسواها من الجهات الحكومية لعمل تصور لربط مخرجات التعليم بسوق العمل مؤكدا ان اللجنة جادة بضرورة تطبيق سياسة الاحلال وخلق فرص عمل للكويتيين سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع النفطي الذي يجب ان يستوعب اكبر عدد من الكويتيين.

