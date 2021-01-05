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وطن النهار

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القطان لاستحداث ملاعب في البر وعلى الشواطئ


اقترح النائب علي القطان ان تقوم وزارة الشباب والهيئة العامة للرياضة بالتنسيق والتعاون مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير مساحات ارضية سواء على الشواطئ البحرية أو البرية لتمكين الشباب من اقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمن يرغب باقامة ملاعب بمساحات قانونية لاستخدامات رياضية لكرة القدم والطائرة والسلة واليد وغيرها من الألعاب الرياضية، ومنحهم حق اقامة هذه الملاعب بأسعار مناسبة لتأجيرها بمقابل للجمهور، وترخيصها من الجهات الحكومية، والسماح باستغلال بعض المساحات لتقديم خدمات كالمقصف وغيرها من الخدمات الاستثمارية لاقامة مثل هذه المشاريع. وقال في اقتراح برغبة قدمه إلى مجلس الأمة يصطدم الشباب بالواقع المرير بعد تخرجهم من الجامعات والمعاهد، فلا يجدون فرص عمل حقيقية تكفل لهم العيش الكريم، فيضطرون لقبول العمل في وظائف تستهلك كل طاقتهم ووقتهم برواتب قليلة معللين بأن هذا افضل من الجلوس في المنزل، لهذا يجب على الشباب ان يفكروا في الأعمال الحرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لا تتطلب كثير من المال لتنفيذها، فهذا افضل على كافة المستويات، حيث هناك افكار لمشاريع صغيرة ومتوسطة جديدة ناجحة للشباب العاطلين، وهي مشاريع ذات افكار ورؤى جديدة تؤسس لشباب يسعى للتطور والتنمية بعيداً عن انتظار الوظائف الحكومية أو الاستمرار تحت وظائف القطاع الخاص برواتب محددة، وهناك الكثير من هذه الأفكار والرؤى للشباب العاطلين التي تدر على الشباب ارباح مثل مشروع الملاعب المغطاة والمكشوفة من النجيل الصناعي أو الرملي سواء على الشواطئ البحرية أو في البر التي تعد واحدة من المشاريع الممتازة عن طريق توفير ملاعب بمساحات قانونية لمختلف الألعاب الرياضية، مع توفير كل مستلزمات هذه الملاعب من برادات مياه وماكينات مشروبات ومأكولات جاهزة ومقصف وبيع ادوات رياضية تحقق الأرباح المجزية.
لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغبة المذكور، لعرضه على مجلس الأمة.


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