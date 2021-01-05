الخليفة: زيادة «التثمين» إلى 500 ألف دينار

وطن النهار

أعلن النائب مرزوق الخليفة عن تقديمه اقتراحاً برغبة، قال في مقدمته: لقد فقدت الكويت المرحوم بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد -طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته- وقد كان المرحوم محباً للكويت وشعبها من قلبه وضميره وكان محارباً شجاعاً لمحاربة الفساد والمفسدين لايمانه الراسخ بخطورته على الوطن والمواطن، كانت من اولوياته طوال حياته مصلحة الوطن والذود عنه في سبيل رفعته وتقدمه، لذ اقترح تسمية مبنى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» باسم المرحوم الشيخ ناصر صباح الأحمد تخليداً لذكراه العطرة في مكافحة الفساد والمفسدين.

من جهة ثانية قدم الخليفة اقتراحاً لتعديل قانون انشاء بنك الائتمان دعا فيه إلى ان يستبدل بنص المادة 22 بند 1 بالنص التالي: «ألا يكون قد ثمن لرب الاسرة عقار بمبلغ يزيد خمسمئة الف دينار ويعتبر العقار مملوكاً لرب الأسرة اذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى زوجته أو إلى احد اولاده الذين يعولهم».

وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على النحو التالي: صدر القانون رقم رقم 47 لسنة 1993 م بشأن الرعاية السكنية محددا شروط وضوابط افادة المواطن من الرعاية السكنية وأورد القانون من ضمن هذه الشروط في المادة 22 بند 1 عدم استحقاق الرعاية السكنية لرب الأسرة لمن ثمن له بمبلغ يزيد عن مائتي الف دينار وبالنظر لما شاهده سوق العقار من ارتفاع حاد في اسعار الأراضي والخدمات وحجز البعض للعديد من القسائم للمضاربة عليها، ولمعالجة هذه الآثار التي ترتبت على قيمة التثمين أو البيع جاء هذا الاقتراح بقانون لتعديل بند 1 من المادة 22 من القانون 47 لسنة 1993 بزيادة قيمة التثمين أو البيع لاستحقاق الرعاية السكنية إلى 500 الف دينار بدلا من 200 الف دينار المشار اليه وهو ما يحقق عرض المزيد من القسائم والعقارات ما يسهم في حل القضية الاسكانية.

