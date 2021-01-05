الطريجي: حائزو الجوازات المزورة ضحايا يشكلون مأساة إنسانية

وطن النهار

دعا النائب عبدالله الطريجي إلى إعادة جميع المقيمين بصورة غير قانونية - الذين وقعوا ضحية حصولهم على جوازات سفر مزورة أو غير قانونية وغير صحيحة - إلى وضعهم السابق قبل حصولهم على تلك الجوازات، وذلك باعادة صفة مقيمين بصورة غير قانونية لهم مع جميع ما تتيحه هذه الصفة من حقوق وامتيازات.

وطالب في اقتراح برغبة قدمه إلى مجلس الأمة إلى ضرورة مراقبة ومحاسبة جميع الجهات التي تروج وتنشر اعلانات ودعايات للدعوة للحصول على جوازات سفر، ما لم تكن حصلت على ترخيص مسبق.

والى ضرورة الزام جميع الجهات الرسمية في الدولة بمراعاة ظروف تلك الفئة، خاصة في العمل والتوظيف وذلك لحين تسوية اوضاعهم واعادتهم إلى وضعهم السابق قبل حصولهم على جوازات مزورة أو غير صحيحة. وقال في صدر اقتراحه لقد تعرض العديد من المقيمين بصورة غير قانونية، وعبر سنوات طوال، إلى عمليات نصب وخداع بحصولهم على جوازات سفر لعدة دول، مدفوعين بالرغبة في البحث عن سبل عيش مريح واطمئنان، وقد تبين ان هذه الجوازات مزورة أو غير صحيحة، الأمر الذي افقد تلك الفئة الضحية صفتهم كمقيمين بصورة غير قانونية مع ما يرافق ذلك من فقدان البطاقة الأمنية وبطاقة الاقامة وجواز السفر الخاص الذي يصدر وفق المادة 17 الذي يمكنهم من السفر للعلاج أو الدراسة أو غير ذلك. وزاد: ان ما حدث مع هذه الفئة من المقيمين اضحى يشكل مأساة انسانية واجتماعية لا يمكن ان يتحملها الضحية وحده، لا بل زاد من معاناتهم، وان من العدالة والانسانية ان يتم مراعاة ظروف تلك الفئة التي خدعت وغرر بها وليس اقل من ذلك اعادتهم إلى وضعهم السابق. لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغبة المذكور لعرضه على مجلس الأمة.

