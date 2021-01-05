صباح المصالحة.. نواف العُلا

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عواصم - الوكالات: تحققت مساعي سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد (طيب الله ثراه)، وأعلنت أمس المصالحة السعودية القطرية بتأكيد وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر الاتفاق على فتح الأجواء والحدود بينهما اعتبارا من مساء أمس.

وقال الناصر في بيان تلفزيوني مساء أمس أنه بناء على اقتراح سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر اعتباراً من مساء اليوم الاثنين ( أمس ).

وأضاف الناصر: تم مساء أمس اتصال هاتفي بين سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد من جهة ومع سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من جهة أخرى تأكد من خلاله حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة من خلال الاتفاق على التوقيع على بيان العلا الذي يعد بإذن الله ايذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية. وقد عبر سمو أمير

البلاد عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان لما يوليانه من اهتمام بالغ بنجاح اعمال القمة.

وقال: كما عبر سمو أمير البلاد عن ثقته بحرص الاشقاء قادة دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية بأن تكون هذه القمة قمة مصالحة تعزز اللحمة وتقوي المسيرة المباركة للتضامن وتكفل بحول الله انهاء هذا العارض ومفتتحا بعون الله لكل مافيه خير لدول المجلس وجمهورية مصر العربية ومعالجة كافة الموضوعات ذات الصلة وعودة الامور الى طبيعتها بما يحقق التعاون والتكامل.

ومن المقرر أن يغادر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه اليوم متوجها الى المملكة العربية السعودية وذلك لترؤس وفد الكويت في اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمزمع عقدها في محافظة العلا.

من جانبه أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون بحول الله قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار.

وقال الامير محمد بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس ان القمة ستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا سائلا العلي القدير أن يديم على دول المجلس أمنها واستقرارها وتكاتفها وتلاحم شعوبها.

وأضاف أن سياسة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير جهودها كافة لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها.

وفي وقت متأخر من مساء أمس أعلن أمير قطر عن مشاركته في القمة.

وكان مجلس الوزراء قد تطلع بعين الثقة والتفاؤل للقاء الاخوي الخليجي المتمثل في أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها في العلا بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء مبتهلاً إلى المولى القدير أن يوفق القادة في كل ما من شأنه تكريس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي وتضامنه ودفع مسيرة المجلس المباركة والحفاظ على كيانه خاصة في ظل التحديات الخطرة والظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة والعالم، وتحقيق الآمال والطموحات المنشودة ويلبي تطلعات شعوبها.

وكان المجلس احيط في اجتماعه الاسبوعي أمس علماً بتشكيل الوفد الرسمي لدولة الكويت المرافق لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لحضور القمة الخليجية والذي يضم وزير الخارجية وكبار المسؤولين في الديوان الأميري ووفداً إعلامياً وأمنياً.

الى ذلك أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.نايف الحجرف قدرة المجلس على مواجهة التحديات بالعمل الجماعي بدعم قادة دول المجلس. وأوضح أن مجلس التعاون متماسك ومتلاحم منذ أربعة عقود في ظل الظروف التي واجهته وأثبت مكانته ومرجعيته كعامل توازن واستقرار ليس في الإقليم ولكن أيضاً مرجعية لصوت العقل والحكمة عالمياً.

وقال الحجرف في لقاء تلفزيوني مع قناة الإخبارية السعودية إن انعقاد القمة حضورياً في السعودية يحمل أكثر من دلالة أبرزها الحرص الكبير الذي يوليه قادة مجلس التعاون لالتئام هذه القمة التي تأتي في أعقاب جائحة كورونا وتأثيراتها الكبيرة على مناحي الحياة في العالم أجمع، والبعد الآخر حرص المملكة على انعقاد هذه القمة لما تحمله من ملفات مهمة تعنى بالعمل الخليجي المشترك وتسعى من خلال القرارات إلى خدمة هذه المسيرة لما فيه خير ونماء واستقرار دول مجلس التعاون وشعوبه. وأشار الأمين العام إلى حرص المملكة وسعيها لتذليل كل ما يعترض جهود انعقاد هذه القمة، ما يؤكد علو الدبلوماسية السعودية التي تشكل العمود الفقري والركيزة الأساسية لمنظومة مجلس التعاون، بما تملكه من مكانة إقليمية ودولية مشيرا الى إيمان المملكة الكامل بأهمية مسيرة مجلس التعاون وبتعزيز مكانته واستضافة تسع قمم يدفع بهذه المسيرة إلى الآفاق المرجوة منها.

من جهته أكد رئيس مجلس الشورى السعودي، الشيخ عبدالله آل الشيخ، أمس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يضع قضية وحدة الصف الخليجي واستمرار منظومة مجلس التعاون ونجاحها في مقدمة أولويات اهتماماته. كما شدد على أن دعوة خادم الحرمين لقادة دول مجلس التعاون تأتي في ظروف استثنائية، تتطلب وحدة الصف وتعزيز العمل الخليجي المشترك.