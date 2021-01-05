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«التجارة» سمحت باستبدال قيمة المواد الإنشائية الاختيارية المدعومة

1800 دينار دعماً لصاحب القرض الإسكاني الجديد.. و1500 للترميم


أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، قراراً بإجازة استبدال قيمة المواد الاختيارية، ضمن دعم المواد الإنشائية لمواد البناء على المواطنين، لصاحب القرض الاسكاني الجديد مع زيادة كمية الحديد او الخرسانة والتكييف بقيمة 1800 دينار، ولصاحب قرض الترميم 1500 دينار. (طالع ص 13 )
وبموجب القرار، يستطيع كل مواطن مستحق للدعم الإسكاني من قرض البناء أن يختار الكمية التي يحتاجها من الحديد و الخرسانة والتكييف من ضمن المواد الاختيارية (الطابوق الجيري وسيجما وعازل مائي وعازل حراري وأطقم صحية وأسلاك الكهرباء ) والتي تعادل مبلغ 1800 دينار. وقالت التجارة إن القرار يهدف إلى التسهيل على المواطنين في بناء منازلهم أو ترميمها، وتوفير أقصى أشكال الدعم الممكن لهم، حيث سمح لصاحب العلاقة استبدال قيمة المواد الاختيارية له في زيادة كمية الحديد او الخرسانة والتكييف.


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