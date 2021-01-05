الفارس أحالت «تجمعات الأمطار» إلى «نزاهة»

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أحالت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس التقرير النهائي الذي رفعته اللجنة المشكلة بقرار وزاري لتقصي الحقائق بشأن تجمعات مياه الأمطار الأخيرة إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، والتي ضمت ممثلين لادارة الفتوى والتشريع وجامعة الكويت وجمعية المهندسين والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.

وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق عبدالله العجمي إلى ان الوزيرة اطلعت على التقرير الذي تضمن مجموعة من التوصيات تتعلق بتحديث معايير تصميم شبكات الأمطار للمشاريع المستقبلية.

وأوضح ان جميع الطرق التي تم فرشها بالأسفلت وتطويرها منذ ابريل 2019 وحتى اليوم لم تشهد تطايرا للحصى، مشيرا إلى ان الطرق التي شهدت التطاير هي القديمة التي تقع تحت الضمان التعاقدي أو الضمان العشري والتي جارٍ اصلاحها على حساب المقاول المسؤول، أو تلك التي لم يتم صيانتها وتطويرها بعد وهي مدرجة ضمن خطط الوزارة الخاصة بصيانة الطرق في البلاد.

ولفت إلى ان الوزارة حصلت أخيراً على موافقات الجهات الرقابية الخاصة بالمناقصات التي تم طرحها بداية عام 2020، وستشهد جميع محافظات الكويت عملية تطوير ملحوظة خلال الاشهر القليلة المقبلة.

وشدد العجمي على ان وزارة الأشغال ملتزمة بمخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لتطبيق العقوبات على من لا يلتزم باصلاح الطرق التي تقع تحت الضمان وتنفيذ الأعمال على حساب المقاول.