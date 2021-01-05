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فحص «pcr» في المطار لجميع القادمين للبلاد


أعلنت الادارة العامة للطيران المدني ضرورة الحصول على شهادة «PCR» لجميع الركاب القادمين لمطار الكويت الدولي قبل صعود الطائرة .
وقالت في بيان لها إنه سيتم اجراء فحص «PCR» من قبل الطواقم الطبية الموجودة في مطار الكويت الدولي على جميع الركاب القادمين للكويت.
ونوهت الادارة أنه تزامنا مع استئناف الرحلات التجارية فإنها تؤكد ضرورة التزام المسافرين القادمين الى مطار الكويت الدولي باشتراطات صحية تشمل التسجيل في تطبيق «شلونك» والحصول على شهادة «PCR» مدتها 96 ساعة تثبت سلبية الاصابة والالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما.


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