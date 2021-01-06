1260 يوماً.. من الشقاق إلى الاتفاق

وطن النهار



لم تكن فترة الـ 42 شهرا الماضية منذ بداية الأزمة الخليجية في 5 يونيو 2017 وحتى التوقيع على اتفاق العلا بشأن تحقيق المصالحة الخليجية في 5 يناير 2012 فترة بسيطة من عمر مجلس التعاون الخليجي على مدى 40 عاما.

منذ اليوم الاول لوقوع الأزمة، أعلنت الكويت قيامها بدور الوسيط لحلها وتصدرت جهود حلحلة الخلاف أهتمام سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الذي قام بزيارات رسمية لدول مجلس التعاون لتقريب وجهات النظر ووضع حلولا سريعة لتجاوزها والعودة مرة أخرى الى اللحمة الخليجية.

الوساطة الكويتية حصلت على اعتراف دولي عبر الأمم المتحدة والولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الأوروبي وقبلها دول مجلس التعاون التي أوكلت مهمة ترتيب الأمور محل الخلاف للكويت ولسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الذي لم يدخر جهدا للوصول الى هدف لم الشمل الخليجي الا وقام به بدء من زياراته الرسمية الى حرصه على استمرار أعمال اللجان التنسيقية في منظمة مجلس التعاون الى عقد القمم في مواعيدها بالاضافة الى الحرص على أن لا تتأثر علاقات الشعوب الخليجية ببعضها البعض بسبب الخلافات بين الدول من خلال حرصه على استمرار اقامة البطولات الرياضية والفعاليات الثقافية والاجتماعية .

وكان سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد حريصاً في خطاباته المحلية والاقليمية والدولية أيضا على بث روح التفاؤل والطمأنينة في نفوس ابناء الخليج.

فقد اخذ سموه على عاتقه توحيد الصف الخليجي وتقريب وجهات النظر بين اعضاء المجلس والاسراع في حل الازمة الخليجية منذ بدئها ايمانا منه بأهمية الوحدة والعمل العربي المشترك في ظل الاوضاع الاقليمية الراهنة غير المستقرة. ولامست خطابات سموه مشاعر ابناء الخليج الواحد التواقين لعودة هذه المنظومة لسابق عهدها ودائمة التطمين مطمئنة بأن الكويت مستمرة في جهودها الحثيثة لرأب الصدع الخليجي وتحقق تقدما كبيرا في هذا الاتجاه.

كما كانت خطابات سموه معبرة عن الحرص والاهتمام والتفاني من قبل سموه لمصلحة جميع دول مجلس التعاون الخليجي في اهمية الحفاظ على هذا الكيان المميز في المنطقة.

كما كان واضحا ان سمو الأمير الراحل لم يترك الباب مفتوحا للتكهنات حيث اكد في اكثر من نطق سامي له انه في حال لم تعزز الدول الخليجية تنسيقها فإن التحديات كبيرة. وحملت خطابات سموه معاني جلية ان الكويت ولكل الاعتبارات التاريخية التي صاحبت انشاء المجلس تبدي حرصا كبيرا على تماسك هذه المنظومة وتدعو للتمسك بوحدتنا الخليجية واذابة جميع الخلافات.

الشعوب الخليجية بدورها اعتبرت خطابات سمو الأمير الراحل باعثة للامل ومجددة لروح التعاون لاسيما ان منطقة الشرق الأوسط تعيش في حالة مضطربة تدعو مجلس التعاون الى توحيد كلمته وتعزيز تواصله لمواجهة الاخطار المحيطة. بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد توقع المتشائمون أن تتوقف الجهود الكويتية لحلحلة الازمة الخليجية أو ان ترجع الى مربعها الأول في 2017 الا أن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أعلن منذ اليوم الأول من توليه قيادة الكويت أن حل الأزمة الخليجية من أولى أولوياته وأنه سيواصل جهود سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد لعودة اللحمة الخليجية. فقد أكد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بالإضافة إلى استمرارية نهج سمو الأمير الراحل في حل الخلاف الخليجي فقد حملت كلمة سموه في افتتاح الدور الأول من أعمال مجلس الأمة الجديد رسائل واضحة المعالم للمحيط العربي والمنطقة، حين جرى التأكيد على أن الكويت ستبقى ساعية للخير والسلام وتواصل المساعي لحل الخلاف الأخير في البيت الخليجي.

المتابعون عن كثب ملف الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية، يعلم يقيناً حجم الزخم الذي أعطي لها في الفترات الأخيرة من عهد الأمير الراحل المغفور له الشيخ صباح الأحمد، وصولاً إلى عهد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، الذي نجح بتحقيق خطوات إيجابية سريعة في ظل الزيارات المتبادلة على مستويات رفيعة بين مسؤولين من الكويت وآخرين من دول مجلس التعاون حتى تكللت بـ اعلان العلا أمس.

5 يونيو 2017

بداية الأزمة الخليجية وإعلان المقاطعة أعلنت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

8 يونيو 2017

بداية الجهود الكويتية لإنهاء الأزمة الخليجية منذ الأيام الأولى لبداية الأزمة الخليجية برز دور الكويت وسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد ، للوساطة وإنهاء الأزمة، حيث زار الأمير الراحل الدوحة في الثامن من يونيو 2017، بعد زيارة السعودية والإمارات. وخلال الزيارة عقد محادثات مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أطلعه خلالها على مساعيه في محاولة حل الأزمة في العلاقات بين دولة قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين، من أجل عودة العلاقات إلى طبيعتها ووحدة صف دول مجلس التعاون الخليجي. ورحبت قطر بالوساطة الكويتية التي ابتدأها سمو الأمير الراحل لحل الأزمة الخليجية، مع تأكيداتها أن الحل عبر الحوار المباشر، وفي إطار مجلس التعاون الخليجي، شريطة رفع الحصار أولاً.

8 سبتمبر 2017

الاتصال بين أمير قطر وولي العهد السعودي بعد زيارة سمو الأمير الراحل الأولى لقطر بعد الأزمة، جرى اتصال هاتفي في 8 سبتمبر 2017، بين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك بتنسيق من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وجرى خلال الاتصال بين ترامب وأمير قطر، وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، في حينها، بحث التطورات المتعلقة بالأزمة الخليجية في ظل مساعي الكويت لحلها عبر الطرق الدبلوماسية وعن طريق الحوار بين جميع الأطراف لضمان أمن واستقرار المنطقة. الوكالة أكدت أيضاً أن الاتصال بين أمير دولة قطر وولي العهد السعودي جرى بناء على طلب من الرئيس الأميركي.

8 سبتمبر 2017

بداية نجاح الجهود الدبلوماسية الكويتية رغم الاتصال بين أمير قطر وولي العهد السعودي، أعلن سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد ، في 8 سبتمبر 2017، عن أن جهود بلاده الدبلوماسية أثمرت عن إيقاف تدخل عسكري ضد قطر. وخلال مؤتمر صحافي جمع حينها سمو الشيخ صباح الأحمد مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة واشنطن قال: الحمد لله المهم أوقفنا انه يكون شيئاً عسكرياً. وقال الشيخ صباح إنه تلقى جواباً قطرياً، يؤكد الاستعداد لبحث المطالب الثلاثة عشر لدول الحصار.

22 أكتوبر 2017

هود أميركية جديدة لإنهاء الأزمة الخليجية منذ بداية الأزمة لم تتوقف أيضاً الجهود الأميركية لإنهاء الأزمة الخليجية، ففي 22 أكتوبر 2017 استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، حيث جرى بحث آخر مستجدات الأزمة الخليجية، واستعراض المساعي الأميركية والدولية الداعمة لوساطة الكويت لحل الأزمة. وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، تم بحث مستجدات الأزمة الخليجية، وتداعياتها الإقليمية والدولية، إضافة إلى استعراض المساعي الأميركية والدولية الداعمة لوساطة دولة الكويت لحل الأزمة عبر الحوار والطرق الدبلوماسية.

5 ديسمبر 2017

مبادرة كويتية خلال القمة الخليجية 2017 لم تتوقف المساعي الكويتية لحل الأزمة الخليجية، فخلال القمة الخليجية الـ38 في الكويت، التي حضرها أمير قطر، في 5 ديسمبر 2017، وغاب عنها قادة السعودية والإمارات والبحرين، دعا سمو الأمير الراحل إلى إنشاء آلية لفض النزاعات بين دول مجلس التعاون الخليجي.

29‏ أبريل 2018

بومبيو يلتقي قادة السعودية لبحث الأزمة الخليجية واصلت الولايات المتحدة تحركاتها لحل الأزمة الخليجية، إذ التقى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في 29‏ أبريل 2018، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، وأجرى معهم مباحثات على انفراد، حول سبل حل الأزمة الخليجية.

10 ديسمبر 2019

رئيس الوزراء القطري يشارك في القمة الخليجية بالسعودية رغم استمرار الأزمة الخليجية، فقد شارك رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، في القمة الخليجية الـ40، التي عقدت بالسعودية، في 10 ديسمبر 2019، ومثل بلاده فيها. وفي حينها، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس الوزراء القطري، ولكن لم يتم التوصل إلى أي حل للأزمة الخليجية.

23‏ أبريل 2020

مطالبات أميركية بحل الأزمة الخليجية عادت الولايات المتحدة للوساطة لحل الأزمة الخليجية، فقد حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على اتخاذ خطوات لحل الأزمة الخليجية. وخلال اتصال هاتفي بين الجانبين، 23‏ أبريل 2020، أكد ترامب أهمية حل الأزمة الخليجية والتعاون للتغلب على فيروس كورونا، والتخفيف من تداعياته الاقتصادية، والتركيز على القضايا الإقليمية الحساسة.

18 مايو 2020

جهود عُمانية لإنهاء الأزمة الخليجية في 18 مايو 2020، قادت سلطنة عُمان وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية، حيث تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالاً من سلطان عُمان، هيثم بن طارق. كما سبق الاتصال رسالة شفوية تسلمها أمير قطر من سلطان عُمان.

4 ديسمبر 2020

الكويت تعلن عن جهود مثمرة لحل الأزمة الخليجية أعلن وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر في 4 ديسمبر 2020، أن الجهود التي بذلتها القيادة السياسية الكويتية لحل أزمة الخليج أدت إلى نتائج مثمرة. وأوضح الناصر، في بيان مقتضب، أن مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية، بشأن جهود تحقيق المصالحة الخليجية. وأشار إلى أن كل الأطراف التي شاركت في مباحثات المصالحة أعربت عن حرصها على الاستقرار الخليجي، معرباً عن تقديره لجاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وعقب البيان، رحبت قطر والسعودية وعُمان ومجلس التعاون الخليجي بالجهود التي بذلت لحل الأزمة.

1 يناير 2021

رسائل أميرية سامية وتكثيف جهود الحل كثفت الكويت من رسائلها الداعية لحل الأزمة الخليجية واسهمت رسائل سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد لقادة دول مجلس التعاون بتقريب وجهات النظر وحل كثير من الأمور محل الخلاف.

4 يناير

2021 الموافقة على اقتراح سمو الأمير بفتح الأجواء والحدود أعلن وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء يوم الاثنين. وقال ، في بيان نقله تلفزيون دولة الكويت، إنه بمناسبة انعقاد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي سيتم عقدها في محافظة العلا في المملكة العربية السعودية أجرى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد اتصالا هاتفيا بأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة. وأضاف أنه تم التاكيد خلال الاتصال على حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة من خلال توقيع بيان العلا الذي يعد بحول الله إيذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية خالية من أي عوارض تشوبها. وأوضح أنه بناء على اقتراح الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير البلاد فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء هذا اليوم الإثنين. واستدرك وقد عبر سموه عن بالغ شكره وامتنانه لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما يولونه من اهتمام بالغ بانجاح أعمال القمة كما عبر سموه عن ثقته في حرص أشقائه قادة دول المجلس وجمهورية مصر العربية بأن تكون هذه القمة قمة مصالحة تعزز اللحمة وتقوي المسيرة المباركة للتضامن وتكفل بحول الله إنهاء هذا العارض ومفتتحا إلى كل ما فيه خير لدول المجلس وجمهورية مصر العربية الشقيقة ومعالجة كافة الموضوعات ذات الصلة وعودة الأمور إلى طبيعتها بما يحقق التعاون والتكاتف ويضمن تكثيف أواصر الود والتآخي.

5 يناير

2021 التوقيع على اتفاق العلا وانهاء الخلاف الخليجي