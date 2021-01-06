اقتصاديون: «المصالحة» تدفع التنمية الخليجية المشتركة

وطن النهار

اعرب اقتصاديون عن تفاؤلهم بالقمة الخليجية لتعزيز وتقوية البيت الخليجي والنظر للمستقبل بكل ما يحمله من آمال وطموحات وفرص نحو كيان خليجي مترابط ومتراص، يعمل لخدمة دوله وشعوبه ويدفع بعجلة التنمية والتقدم والأمن والاستقرار.

وشدد اقتصاديون لـ«النهار» على ان القمة فرصة حقيقية لتجاوز عدد من التحديات الرئيسة التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها وحدة الصف الخليجي، وتوحيد جهود مواجهة «كورونا»، واستعادة النمو الاقتصادى لدول المنطقة واستكمال منظومة التكامل الخليجي.

واكدوا على ان الملف الاقتصادي من اهم ملفات القمة وسيساهم في تعزيز ودعم العمل المشترك، للاسهام فى اعادة التعافي الاقتصادي واستعادة النمو وعودة الحياة الى طبيعتها بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واشاروا الى ان هناك العديد من الملفات الاقتصادية العالقة منذ اندلاع الأزمة الخليجية تطرح على مائدة قادة دول مجلس التعاون منها ملفات مثل الربط الكهربائي والسوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة والسكك الحديدية بين دول مجلس التعاون، موضحين ان كلمة امين عام الاتحاد الخليجي د.نايف الحجرف والتي اكدت اهمية تعزيز جميع مجالات التعاون والتكامل الخليجي دافعين بالملف الاقتصادي كعنوان للعقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون عبر تعزيز ودعم العمل المشترك للاسهام في اعادة التعافي الاقتصادي واستعادة النمو وعودة الحياة الى طبيعتها بعد الجائحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

استقرار الأوضاع الاقتصادية

وأشارت وزير التجارة والصناعة الأسبق د. أمانى بورسلي الى أن المصالحة الخليجية سيكون لها تأثير ايجابي على دول المنطقة قائلة: بالتاكيد المصالحة امر ايجابي جدا للوضع الاقتصادي الخليجي وهذا ما اكدنا عليه منذ اول يوم دخلنا فيه في الازمة الخليجية وذكرت ان هذا الامر واستمرار الخلاف سيؤثر سلبا على استقرار الاوضاع الاقتصادية ونظرة المستثمرين الاجانب للبيئة الاقتصادية في المنطقة وجاذبية بيئة الاعمال.

واضافت بورسلي ان المصالحة وفتح المجال الجوي وتحرير حركة الانتقال بين دول المنطقة سيكون له بالغ الاثر في تعزيز الاوضاع الاقتصادية خاصة ونحن نمر في مرحلة التعافي مِن تداعيات ازمة «كورونا» مع ظهور اللقاحات والبدء في حملة التطعيمات.

واوضحت بورسلي ان المصالحة سيكون لها تاثير ايجابي في اعادة فتح ملفات التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وانهاء العديد من الملفات العالقة في الفترة السابقة مثل الاتحاد الجمركي، والسكك الحديدية، وملفات التنمية المستدامة للمنطقة.

تعطيل المشروعات المشتركة

قال الخبير الاقتصادي علي الموسى ان الأجواء التصالحية في الفترة الأخيرة تبشر بالخير خصوصا فيما يتعلق بمعالجة الملفات الاقتصادية المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر الموسى أن المصالحة التي نأمل في تحقيقها تأتي في وقت يتطلب التعاون والتوافق من أجل تجاوز تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية التي فاقمت أزمات دول المنطقة حيث تسبب تراجع أسعار النفط وتوقف الأنشطة في خسائر فادحة لدول الخليج.

وأكد الموسى أن الأزمة الخليجية تسببت في تعطيل المشروعات المشتركة التي قد يدفع استئنافها مرة أخرى في تنشيط الحركة الاقتصادية فضلا عن اعادة ضخ الاستثمارات في الدول الخليجية بدلا من التوجه خارج اطار دول مجلس التعاون.

وبدوره، أشار عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية علي رشيد البدر، باقتضاب: أن العلاقات التجارية بين قطر والكويت ظلت كما هي خلال فترة الخلاف وأن الخلاف الخليجي لم يؤثر على طبيعة العلاقات بين قطر والكويت.

وأشار البدر في رد منه على تأثير المصالحة الخليجية على الاقتصاد الكويتي قائلاً: لا تأثير يذكر من المصالحة على الاقتصاد الكويتي كونها لم تتأثر وقت الخلاف.

ومن جانبه، اعتبر نائب رئيس اتحاد العقاريين قيس الغانم أن تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، يُشكل حالياً أحد أبرز الملفات أهمية في هذه الفترة لعدة أسباب، أهمها ضعف الاقتصاد العالمي، بوجه عام، ودخوله نفق الركود تحت وطأة جائحة «كوفيد - 19»، وتأثير ذلك على المنطقة نتيجة تراجع أسعار النفط.

وشدد الغانم على ضرورة العمل على تقوية البنية الاقتصادية في مجلس التعاون لمواجهة التحديات الحالية، والتنسيق المشترك في جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة، وانشاء جهاز خليجي للاستثمار الأجنبي يعمل على تنسيق الرؤى الخليجية في مجال الاستثمار.

وأشار الغانم الى أن التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ عدة سنوات، والتي تسارعت وتيرتها خلال العام الماضي بسبب الجائحة تضع المنطقة أمام تحديات جديدة تستدعي ترسيخ متانة التكامل الاقتصادي وتعزيزه برؤية جديدة وسياسة واضحة في عددٍ من المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

واكد الغانم ان العالم كله يشهد بالدور الكويتي المتميز في اقامة القمة الخليجية والتي سيكون لها دور بارز في حياة شعوب الدول الست

واضاف ان المرحلة الراهنة بما يكتنفها من تحديات لا تترك أمام دول مجلس التعاون الخليجى خيارا سوى تبنى رؤية جديدة أكثر فاعلية تنتقل بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك من طور التنسيق الى طور التكامل الفعلي والوصول الى السوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة وتمكين مجلس التعاون من أخذ مكانه الطبيعي على خريطة التكتلات الاقتصادية الكبرى.

زيادة التنافس

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة المهلب للمقاولات والتجارة وعضو مجلس الادارة اتحاد الصناعات خالد العبد الغني ان قمة العلا، سوف تثمر عن اتفاق على اتخاذ خطوات بناء ثقة مثل فتح المجال الجوي و تعزيز الترابط بين اقتصاديتها من خلال عدد من الخطوات، أهمها السوق الخليجية المشتركة، حيث تمثل فوائد عديدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وزاد ان من أهم المكاسب المتوقعة هو ضمان انسياب السلع بين دول المجلس بما يؤدي الى زيادة التنافس لصالح الأسواق، ما يشكل فرصة نحو تعزيز اقتصاديات الدول، نظراً لقدرتها الواسعة على الاستفادة من مكامن القوى المتعددة التي تشمل الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي والثروة البشرية.

واكد العبد الغني ان العالم يشهد توجهاً متزايداً نحو تشكيل التكتلات الاقتصادية والتحالفات التجارية بشكل ثنائي واقليمي وفق مبادئ تحرير التجارة وحرية تنقل السلع دون عوائق، ما يعود بالفائدة الاقتصادية على جميع الأطراف، فان دول المجلس لديها فرصة ذهبية لتعزيز شراكتها التجارية من خلال السوق الخليجية المشتركة وفق أفضل الممارسات وبما من شأنه تعزيز الثقل التجاري لدول المجلس على الساحة التجارية العالمية وتحقيق معدلات نمو مستدام لاقتصادات دول مجلس التعاون.

ترسيخ التكامل الاقتصادي

قال نائب رئيس اتحاد العقاريين عماد حيدر انه لطالما كان الملف الاقتصادي حاضراً بقوة على أجندة قمة قادة دول الخليج، حيث حظي التنسيق والتعاون الاقتصادي باهتمام بالغ، منذ بداية تأسيس المجلس.

وأشار حيدر الى أنه رغم النجاحات الكبيرة التي تحققت حتى الآن في مجال التكامل الاقتصادي خلال العقود الأربعة الماضية، لاسيما السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والربط الكهربائي، وحرية تنقل رؤوس الأموال، والعديد من المكتسبات الأخرى، الا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم تفرض واقعاً جديداً يجب التعامل معه.

واكد حيدر على ضرورة بلورة رؤية خليجية مشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وأنه أمر ضروري في هذه المرحلة، مشيراً الى أن دول المجلس تستشرف حقبة من التحديات العالمية التي تواجه المنطقة، وأنه لا مناص من ترسيخ التكامل الاقتصادي وتعميقه لمواجهة هذه التحديات عبر رؤية مشتركة وقرار اقتصادي موحد.

وشدد حيدر على ان الكويت لها دور بارز ومهم وصمام امان في الحفاظ على الوحدة الخليجية وهي تمسك عصا الميزان وهي من اسست مجلس التعاون الخليجي وضمان المجلس من تكاتفهم والكويت تبقي حريصة على قوة الاتحاد الخليجي لافتا الى ان خطوة فتح الحدود مبشرة بالخير وربنا يذيل الغمة.

المشاريع التكاملية

وأوضح رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين فيصل الطبيخ أن هناك تأثيرات ايجابية ومتنوعة سيحصدها الاقتصاد الكويتي بمختلف قطاعاته المالية والاقتصادية من وراء تحقيق المصالحة الخليجية، لافتا الى أن فتح الأجواء بين البلدان الخليجية سينعكس ايجابا على حركة البضائع والخدمات وسيؤدي الى انتعاش حركة التبادل التجاري فيما بينها من جهة وبينها ودول العالم من ناحية أخرى.

وأوضح أن من شأن المصالحة الخليجية تعزيز الاستثمارات الكويتية وزيادتها وازالة اي تخوفات لدى المستثمر الأجنبي للعمل في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف الطبيخ أن المصالحة الخليجية ستنعكس ايجابا على المشاريع التكاملية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي على رأسها: السوق الخليجية المشتركة واحياء مشروع العملة الخليجية الموحدة وهي مشاريع طموحة للغاية طال انتظارها من أجل تحقيق التنمية والرخاء لكل مواطني دول الخليج.

وأضاف أن المصالحة الخليجية جاءت نتيجة الجهود الجبارة التي قام بها سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد _ طيب الله ثراه _ وقام باستكمالها حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

