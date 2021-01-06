91.3 مليار دولار حجم التجارة البينية بين دول الخليج

وطن النهار

يحتل الاقتصاد الخليجي المرتبة الـ13 عالميا، حيث بلغ الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة، أكثر من 1.64 تريليون دولار خلال عام 2019، تمثل 4.1% من الاقتصاد العالمي للفترة نفسها، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية.

وبحسب بيانات المركز الاحصائي الخليجي وجهات الاحصاء للدول، تسهم السعودية بنحو 48% من الناتج المحلي الخليجي بنحو 793 مليار دولار، وبلغت التجارة البينية بين دول الخليج في 2019 نحو 91.3 مليار دولار، تتصدرها الامارات بـ53%، ثم السعودية 26% من اجمالي التجارة بين الدول الست.

أما الاحتياطيات الأجنبية، فتبلغ لدى لدول الخليج مجتمعة نحو 620.5 مليار دولار بنهاية عام 2019، نحو 81% منها للسعودية، و6.5% للكويت، و6.4% لقطر.

وأنتجت دول الخليج نحو 17.2 مليون برميل يوميا في عام 2019، تمثل 22.8% من الانتاج العالمي29 مليون عامل

ويبلغ عدد سكان دول مجلس التعاون 57.4 مليون نسمة في نهاية عام 2019، يشكلون 0.7% من سكان العالم، فيما تتصدر السعودية عدد السكان خليجيا بـ34.2 مليون نسمة، يمثلون نحو 60% من سكان المجلس، تليها الامارات بنحو 17% من الاجمالي.

فيما يبلغ عدد العاملين في مجلس التعاون نحو 29 مليون عامل، يشكلون 0.9% من اجمالي العاملين في العالم.

وجذبت دول الخليج استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 497.2 مليار دولار خلال عام 2019، تمثل 1.4% من اجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في العالم.

الناتج الاجمالي

بلغ الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة، أكثر من 1.64 تريليون دولار خلال عام 2019.

وتصدرت السعودية دول الخليج بناتج يبلغ 793 مليار دولار «2.97 تريليون ريال»، يمثل 48% من الاجمالي الخليجي.

وفي المركز الثاني بعد السعودية تأتي الامارات بنحو 421 مليار دولار، تمثل 26% من الاجمالي، ثم قطر 183 مليار دولار، تشكل 11% من الاجمالي.

فيما حلت الكويت رابعا بناتج محلي يبلغ 135 مليار دولار، تمثل نحو 8% من اجمالي دول الخليج بنهاية عام 2019.

وجاءت عمان في المركز الخامس بـ77 مليار دولار، تشكل 5% من الاجمالي، ثم البحرين في المركز السادس 39 مليار دولار، تعادل نحو 2% من الاجمالي لدول مجلس التعاون.

التجارة المشتركة

بلغت التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي 91.3 مليار دولار خلال عام 2019. وتصدرت الامارات دول الخليج بصادرات تبلغ 48 مليار دولار، تمثل 53% من الاجمالي الخليجي.

وفي المركز الثاني حلت السعودية بصادرات تبلغ 23.8 مليار دولار، تمثل 26% من الاجمالي، ثم البحرين 7.1 مليارات دولار، تشكل 8% من الاجمالي.

فيما حلت عمان رابعا بصادرات تبلغ 6.2 مليارات دولار، تمثل نحو 7% من اجمالي دول الخليج بنهاية عام 2019.

وجاءت الكويت في المركز الخامس بـ3.8 مليارات دولار، تشكل 4% من الاجمالي، ثم قطر في المركز السادس 2.4 مليار دولار، تعادل نحو 3% من الاجمالي لدول مجلس التعاون.

وبلغت التجارة البينية غير النفطية في دول مجلس التعاون نحو 73 مليار دولار خلال عام 2019.

وتمثل التجارة البينية غير النفطية 4.4% من الناتج المحلي لمجلس التعاون في عام 2019، ما يشير الى توافر الفرص لزيادة حجم التجارة البينية في المجلس، والاستفادة من قرارات المجلس الأعلى الواردة في الاتفاقية الاقتصادية 1981، ووثيقة السوق الخليجية المشتركة 2008 حول تشجيع التجارة البينية.

وتصدر دول المجلس أقل من ربع الصادرات السلعية الوطنية المنشأ غير النفطية فيما بينها، بينما تصدر 76% من هذه الصادرات الى الشركاء التجاريين الخارجيين.

وعليه، فهناك مجال كبير لتنشيط التجارة البينية، نظرا الى عدم وجود تعرفة جمركية بين دول المجلس على المنتجات الوطنية المنشأ، كما أن تكاليف النقل منخفضة نسبيا مقارنة بالنقل الى الشركاء التجاريين خارج المجلس.

حجم الاحتياطيات

بلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى دول الخليج بنهاية عام 2019 نحو 620.5 مليار دولار «2.33 تريليون ريال».

واستحوذت السعودية على نصيب الأسد من الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج بنهاية عام 2019 بـ499.5 مليار دولار تمثل 80.5% من الاجمالي.

وفي المركز الثاني تأتي الكويت بـ40.2 مليار دولار، تمثل 6.5% من الاجمالي، ثم قطر 39.4 مليار دولار، تشكل 6.4% من الاجمالي.

فيما حلت الامارات رابعا باحتياطيات أجنبية قيمتها 21.3 مليار دولار، تمثل 3.4% من اجمالي دول الخليج بنهاية عام 2019، علما بأن الاحتياطيات الأجنبية لدى الامارات لا تشمل الاحتياطي أو حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

وجاءت عمان في المركز الخامس بـ16.6 مليار دولار، تشكل 2.7% من الاجمالي، ثم البحرين في المركز السادس باحتياطيات أجنبية تبلغ 3.5 مليارات دولار، وهي لا تشمل الاحتياطي أو حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، بل تضم فقط عملات أجنبية وذهبا.

يذكر أن التقرير استند الى بيانات الاحتياطيات الأجنبية لدى دول الخليج بنهاية ديسمبر 2019، فيما عدا بيانات الكويت والبحرين بنهاية نوفمبر من العام ذاته.

