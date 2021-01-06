رياضيون: المصالحة الخليجية فرحة للجميع

وطن النهار

بارك رياضيون المصالحة الخليجية التي شهدتها الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لقادة دول الخليج في «قمة العلا» بعد فتح الأجواء الجوية والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، وحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد للقمة واستقباله من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في خطوة اعتبروها بداية لانفراجة مبشرة وعودة العلاقات الأخوية بين دول الخليج. وأشاد الرياضيون بدور الكويت في هذه المصالحة والجهود الكبيرة التي قام بها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- وأكملها سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، متمنين أن تكون هذه القمة بداية جديدة لتجاوز كل الخلافات والمعوقات ومتطلعين الى مستقبل مشرق لابناء المنطقة ومؤكدين أن العلاقات الخليجية لطالما اتسمت بالتماسك والترابط، لا سيما في الجانب الرياضي الذي افتقد في السنوات الأخيرة المنافسات والتجمعات الأخوية للأشقاء الخليجيين.

أكد نجم نادي الكويت والأزرق السابق سعد الحوطي أن هذه المصالحة التاريخية أمنية تمناها الجميع وسعى اليها أهل المنطقة، وقال: «نتذكر اليوم الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمه الله الذي كان له الدور الأساسي والكبير في انهاء هذه الأزمة الخليجية، ونحن انتظرنا كثيراً لهذه اللحظة وسعدنا كثيراً بها».

وأضاف: «لا يمكن أن نرى دول الخليج متفرقة وشعوبها متفتتة وها هي تعود اليوم وتتحد مرة أخرى في المملكة العربية السعودية، ويعود الصفاء والوئام بين شعوب المنطقة، وسيخلد التاريخ ما قام به الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد وما أتمه سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسيذكر التاريخ ما قامت به الكويت وحكامها وشعبها لحل الخلافات». وأضاف: «فأهلاً بعودة العلاقات ومرحباً بعودة الصفاة بين أبناء الخليج وليحيا خليجنا وأبناؤنا».

واتفق نجم القادسية والأزرق السابق حمد بوحمد مع الحوطي مشدداً على الدور الكويتي البارز في المصالحة الخليجية، وقال: «لطالما قدمت الكويت المثل في سياساتها الخارجية ودورها الكبير في رأب الصدع بين أبناء المنطقة، ولا شك أننا فخورون جداً بما قامت القيادة السياسية في هذه الشأن، والجهود الكبيرة التي بدأها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، ثم أكمل المسيرة من بعده سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد». وأضاف بو حمد أن التاريخ المشترك ورابط الدم والنسب التي تربط بين أبناء المنطقة تؤكد أن أي خلافات تحدث بينهم ستكون مؤقتة وطارئة ويجب أن تعود الأوضاع الى طبيعتها في الأخير.

من جهته، عبر رئيس اتحاد الجمباز فهد الصولة عن ارتياحه وسعادته بالنجاح الذي شهدته قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي أثمرت عن المصالحة بين الأشقاء وعودة العلاقات الأخوية الى طبيعتها، مضيفا ان «قمة العلا» أسعدت كل أبناء الكويت وشعوب دول مجلس التعاون، مشيرا في هذا الجانب الى الدور الكبير الذي بذله سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه، والذي جاء استكمالا للجهود والمساعي التي بذلها سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه في لم الشمل الخليجي.

وأضاف: « استبشرنا خيراً بمساعي سمو الأمير حفظه الله واتصالاته الأخيرة مع كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والتي أثمرت عن فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.. وكانت فاتحة خير لعودة العلاقات الطيبة بين البلدين»، مشددا على ان هذه الخطوة تعكس الحرص الكبير والجهود الصادقة التي تبذلها القيادة السياسية في البلاد لضمان نجاح القمة الخليجية.

وهنأ الصولة القيادة السياسية بالنجاح الذي تحقق في قمة العلا، كما هنأ شعوب دول مجلس التعاون بهذا التجمع الأخوي وعودة العلاقات الطيبة بين الجميع، متمنياً ان تكون هذه القمة بداية مرحلة جديدة من التعاون والتلاحم بين الأشقاء.

من ناحيته، رفع أمين سر اتحاد التنس فالح العتيبي أسمى عبارات التهنئة الى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه على نجاح قمة العلا، والذي تحقق بفضل جهود سموه حفظه الله، مضيفا ان صاحب السمو سار على نهج سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه في نشر الخير والمحبة والسلام والتعاون بين الدول والشعوب، ومشددا على ان العلاقات التي تربط بين أبناء منطقة الخليج قوية ومتينة ومبنية على روابط المحبة والأخوة والعيش المشترك.

وبارك العتيبي لقادة دول مجلس التعاون هذا اللقاء الأخوي الناجح، مضيفا: «سعادتنا اليوم لا توصف بالمصالحة الخليجية وعودة العلاقات الطيبة بين الأشقاء.. وكلنا ثقة بأن تكون هذه القمة قمة خير على الجميع ويكون لها دور كبير في تعزيز اللحمة الخليجية وزيادة أواصر الود والمحبة والتآخي بين الدول والشعوب».

من جهته، أشاد رئيس اتحاد كرة السلة رشيد العنزي بعودة العلاقات بين الشقيقتين السعودية وقطر، مؤكداً أن هذه الخطوة وان تأخرت قليلاً، كان لا بد منها وأن جميع الشعوب الخليجية كانت متأكدة من قدومها نظراً للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

وقال العنزي أن الجهود الكويتية المتمثلة بدور سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه ومن بعده خلفه سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ساهمت بشكل كبير في رأب الصدع وعودة اللحمة الخليجية لسابق عهدها الأمر الذي أشاع الفرح بين الشعوب الخليجية جميعاً، وقال: «ستنعكس على هذه المصالحة على جميع الدول الخليجية من كافة الجوانب سواء السياسية أو الاجتماعية أو الرياضية ما يساهم في زيادة الترابط بين الدولة وهو ما نطمح له كشعوب تربطها مصير واحد».

وأكد العنزي أن عودة المياه الى مجاريها بين الشقيقتين سيساهم في تطوير الدور الرياضي في المنطقة من خلال زيادة المنافسات بين الأشقاء وهو ما يسهم في تطوير هذا الجانب مثل بقية الجوانب الاخرى في المجتمعات الخليجية الواحدة، وقال: «سعدنا جميعاً بهذه المصالحة التاريخية التي نتمنى أن تعيد البيت الخليجي لسابق عهده مزدهرا بالرخاء والاستقرار.

من ناحيته، أبدى أمين السر العام في النادي العربي فؤاد المزيدي سعادته هو وكل ممثلي النادي العربي بل وكل الكويتيين بعودة العلاقات بين الأشقاء الخليجيين، مؤكداً أن هذا الخبر المفرح مع السنة الجديدة يدعو الى التفاؤل والاستبشار خيراً.

وأضاف: «نحن ككويتيين نفتخر كثيراً بدور القيادة السياسية في تقريب وجهات النظر وعودة العلاقات بين الأشقاء، وهو الأمر الذي تمسك به معظم الكويتيين طوال الأزمة».

وتابع: «دول الخليج مصيرها واحد ويجب علينا أن نتكاتف في الأوقات الصعبة، فعندما جاءت جائحة كورونا فانها أصابت الجميع بلا استثناء، لذلك علينا أن نتجاوز كل ما يعكر صفو علاقات ونتمسك بما يقربنا ويوحد صفوفنا»، مؤكداً أن المصالحة الخليجية سيكون لها أثر ايجابي على الجانب الرياضي خصوصاً في المنافسات الرياضية التي تجمع أبناء المنطقة.

من جهته، اعتبر أمين السر العام في نادي الكويت أن المصالحة الخليجية وعودة العلاقات في هذا التوقيت فرصة لتجاوز كل الخلافات وفتح صفحة جديدة من أجل مصلحة الجميع خصوصاً أن أبناء المنطقة تجمعهم روابط كثيرة. وأضاف الراشد: «رأينا كيف احتفلت كل شعوب المنطقة بمجرد انتشار خبر فتح الحدود بين السعودية وقطر وهذا الأمر يؤكد أن القلوب نقية ولا يوجد أي ضغائن بين الشعوب، وعلينا أن نعتبر ما جرى مجرد سحابة صيف عابرة علينا الاستفادة منها في المستقبل ولا نسمح بتكرارها».

بدوره، عبر نجم كرة السلة في القادسية والمنتخب عبدالله الصراف عن سعادته بعودة العلاقات الخليجية بين السعودية وقطر من خلال مشاركة أمير قطر تميم بن حمد في القمة الخليجية المقامة في مدينة العلا السعودية وهو ما ينعكس على شعوب الخليج كلها التي عانت في الفترة الماضية من الخلافات وهو ما لم تعتاده طوال تاريخها.

وقال الصراف ان عودة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين تثلج الصدر نظراً للعلاقات الطيبة التي كانت تجمع البلدين اسوة بعلاقات جميع الاقطار الخليجية، وقال: «نحن كرياضيين يسعدنا جداً عودة المياه الى مجاريها بين الشقيقتين اذ تعزز الرياضية العلاقات السياسية وهو ما رأيناه خلال مواجهات الأشقاء في الكثير من المناسبات الرياضية»، مشدداً على أن فرحة الشعوب الخليجية بهذه المصالحة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد ترابطهم ومصيرهم المشترك.

وأشار الصراف الى أن أكثر ما يسعد في هذه المصالحة المستحقة أنها لبت رغبة المغفور لها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه الذي بذل جهود كبيرة من اعادة العلاقات بين الأشقاء، وتابع الصراف: «نتمنى أن تكون هذا المصالحة خطوة في طريق عودة التحالف الخليجي بصورة أكبر من قبل ما يساهم في ازدهار الدول الخليجية من جميع الجوانب».

