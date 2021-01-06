فنانون وإعلاميون: «خليجنا واحد.. ومصيرنا واحد»

وطن النهار

أكدت الفنانة القديرة سعاد عبدالله من خلال انطباعها عن «المصالحة الخليجية» بانها كانت أمنية كل خليجي ومنذ الازمة كانت تتطلع مع غيرها من «اهل الخليج» الى هذا اليوم الذي ترجع فيه الامور الى طبيعتها والمصالحة وقالت: هذا اللقاء هو من الامنيات المهمة التي كانت ايضا في هاجسنا لان الذي يربطنا مع بعض في هذا الكيان هو الاخوة و صلة القربى فيما بيننا وليس من السهل ان تنقطع بهذ الصورة وهذا الامر هو نتيجة الجهود التي بذلها الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد ومن بعده اكمل صاحب السمو الامير نواف الاحمد ومن معه هذه السعى الى المصالحة ونتمنى من بعد هذا اليوم ان تعود كل الاطراف الى العلاقة الودية والاخوية التي كانت تجمعهم ومازالت تجمعهم حتى في المستقبل ونعود الى سابق عهدنا ونرجع نغني «خليجنا واحد .. ومصيرنا واحد».

اما الفنان القدير سليمان الملا فقد قال: انا سعيد جدا بفتح الاجواء الخليجية وانتهاء الخلاف الخليجي ومتأكد ان هذها الشعور هو شعور كل اخواني في الخليج العربي وعودة الخليج لحمة واحدة ولان لبلدي الكويت وطن النهار الدور الاقوى لعودة الخليج بيتاً واحداً متماسكاً في وجه الاخطار.

وكذلك شارك الفنان داود حسين قائلا: : طالما كنا ننتظر هذا الامر ان يتحقق على أرض الواقع ومن خلال المساعي الحميدة التي قام بها قائد الانسانية المغفور له الشيخ صباح الاحمد وكتب لها النجاح بحضور صاحب السمو الامير نواف الاحمد وان نشهد هذا التلاقي بين الاخوة والاشقاء والاهل ويترجم امام العالم كله في اجتماع القمة الخليجية وبسعادة غامرة من اهل الخليج على هذه العودة التي تعتبر فرحة في عامنا الجديد و«عسى الله لايفرقنا دوم».

اما الفنان طارق العلي قال: نتمنى ان تكون الامور طيبة وتحصل مصالحة كاملة «ويقوى» خليجنا لاننا كلنا «بيت واحد والله لايفرقنا»

وشاركت الاعلامية منيرة عاشور قائلة: الحمدلله على مبادره وسعي أمير الإنسانية الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح طيب الله ثراه.. وتحققت أمنيته الله يرحمه والحمدلله على تكملة المسيرة من عضيده سمو الأمير نواف الأحمد الصباح، الله يحفظ الخليج واهله من كل شر ويارب تكون سنة 2021 سنة خير علينا ان شاء الله.

وبدورها اكدت الفنانة منى شداد عن سعادتها الغامرة في التئام البيت الخليجي وقالت: مصيرنا اننا نتحد ونرجع اهلاً واحباباً مثل السابق و«اللي بينا روابط قوية ووثيقة» من الصعب ان يفرقنا احد على الرغم من المدة التي كان فيها التباعد ونحمد الله على العودة الحميدة ونثمن جهود امير الإنسانية الراحل صباح الاحمد والسعي الحثيث من سمو الامير نواف الاحمد.

اما الموزع الموسيقي ربيع الصيداوي فقد شارك قائلا: هذا هدفنا كفنانين كويتيين اننا نسعى الى المصالحة والابتعاد عن الانحياز ونكون محايدين وعموما من رسائل الفن لم الشمل وعدم التفريق وعدم استخدام الفن كسلاح للتفرقة والله يجمعنا على الحب والخير لاننا جميعا عائلة وبيت واحد ونحن سعدنا بتلك المبادرة التي تعتبر «فال خير» في السنة الجديدة

وتحدثت الاعلامية حبيبة العبدالله التي قالت: يعتبر من احلى الاخبار التي سمعناها وانا تكلمت وصرحت مسبقا سواء عبر الحديث او المشاركة في «تويتر» بان المصالحة ستأتي والحمدلله الى اننا وصلنا الى تلك المرحلة وكم كنت اتمنى ان يكون الراحل الشيخ صباح الاحمد متواجدا في هذه اللحظة الذي سعى خلال وجوده ليلتم الشمل ولكن السعي في ذلك الامر تم تحقيقه على ارض الواقع بجهود من صاحب السمو الامير نواف الاحمد وكان له دور ولله الحمد وإن شاء الله «ازمة وتعدي» وما تتكرر.

وكذلك شاركت الفنانة فاطمة الطباخ وقالت: سعيدين جدا بعودة العلاقات و«الظفر ما يطلع من اللحم «وشكرا لكل من التزم الصمت والحياد ومحاوله الاصلاح حتى هدأت الامور وعادت المياه لمجاريها وخليجنا واحد.. والفن يجمع ما يفرق والقضايا السياسية بالدراما يجب ان تكون بهدف الاصلاح ولم الشمل وتمنيت ان يكون والدنا الراحل الشيخ صباح «عايش وشاف ثمرة تعبه» وجهوده وبذرة الاصلاح اللي زرعها وفرح لكن كله بميزان اعماله والله يرحمه ويطول بعمرمن حمل شعله الانسانية من بعده ابونا نواف وولي عهده ويوفق كل من سعى لاجل اتمام هذا الشمل شعوبنا متحابه ولله الحمد وكلنا اهل وحبايب.

اما الفنان ابراهيم الشيخلي فقد قال: الحمدلله الذي ازال هذه الغمة وعاد الاخوة يحتضنون بعضهم بعضاً ولا عزاء لمشعلي الفتن «خليجنا واحد للابد».

وبدورها تحدثت الاعلامية منية الحجي قائلة: ‏كعادتها الكويت محطة للسلام ومظلة للاخوة ومركز للإنسانية.. اليوم الكويت تجني ثمار هذا العطاء وهذه المسيرة الطويلة في السلم والسلام في القمة الخليجية الـ 41 التي تعقد في مدينة العلا في السعودية حيث تكللت جهود الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالنجاح وبات حلمه حقيقة في عودة النسيج الخليجي المتماسك الواحد في ظل ‏كل الجهود التي بذلها منذ بداية الأزمة الخليجية وكان هذا الحدث هو شغله الشاغل حتى أنه أبى أن تفوت دورة الخليج الرياضية أو القمة الخليجية السابقة دون أن يلتقي كل الأطراف فكانت الكويت محطة لهذا الالتقاء ولا ينكر هذه الحقيقة إلا جاحد ورحل قبل أن يكمل هذه المسيرة وسار على نهجه أخيه وعضيده أمير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه‏.. وقد نجح سموه في تحقيق حلم الشيخ الراحل في رأب الصدع الخليجي والعودة إلى البيت الخليجي الواحد بقلوب صافية متسامحة ومتصالحة تشير كلها إلى الكويت مركزا للسلم والسلام والصلح والمصالحة.. رحم الله الامير الراحل فسعيه مشكور .. وحفظ الله الأمير الشيخ نواف الاحمد على بذله كل هذه الجهود.. وأدام علينا نعمة الأمن والأمان في كويتنا الحبيبة ‏وفي خليجنا الواحد.

اما الفنانة شوق قالت: اعتبرها روحاً ورجعت لجسدها وفرحتي «ما كفتها الارض» وعسى الله لا يغير علينا وعلى اهل الخليج وعساها تدوم الفرحة والحب والامان خاصة انه ما يربطنا راوبط اخوة واهل وعلاقة نسب ومصاهرة و«الزعل ما يدوم» ونرجع إن شاء الله مثل قبل «اهلاً واحباباً»

وشارك المنتج احمد ملا حسين قائلا: هذه حال الأشقاء دائما مهما كانت الخلافات بينهم لا بد وأن تعود المياه إلى مجاريها فالدم واحد والمصير واحد والتكاتف والتعاون فيما بينهم لا بد منه دائما، رحم الله أميرنا الراحل الشيخ صباح الأحمد الذي لم يدخر جهدا في هذه المصالحة وأكمل المشوار صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد لضمان لم الشمل وعودة الألفة والمحبة وحل الخلافات، حفظ الله خليجنا وأمتنا العربية من كل مكروه.

