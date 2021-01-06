خليفة الهاجري: وحدتنا الخليجية حصننا الحصين

وطن النهار

تحدث د. خليفة الهاجري رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية قائلا: حرص الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه و خلفه في ذلك صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على المضي في طريق تحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، والتأكيد على رغبتيهما بالوصول إلى حل توافقي نهائي وتضامن دائم بين جميع الأطراف الخليجية في البيت الواحد منذ يوم الفجر الأول لظهور هذا الخلاف.

واليوم تحقق هذا الالتئام بين الأشقاء بفضل الجهود الدولية ورغبة الأشقاء في عودة الخليجيين الى البيت الواحد. بل هو ادراك كامل بأن وحدتنا الخليجية هي حصننا الحصين الذي يضمن أمننا واستقرارنا.

و بدوري وباسم زملائي في رابطة أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية أبارك لكل المؤسسات المسرحية في دول الأطراف المتصالحة بهذا الوفاق الأخوي المتين وان فرحتكم هي فرحة كل كويتي.

