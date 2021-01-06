«زين».. التزام بروح المشاركة الوطنية وقيادة الابتكار الاجتماعي في 2020

مال وأعمال

مع انتهاء العام 2020 الذي كان عاما استثنائيا بكل المقاييس بتشكيله جملة من التحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية أمام العالم أجمع، وجدت زين نفسها في التزام تام بقيم الاستدامة المجتمعية التي دائما ما تتبناها عاما بعد الآخر، فقد كانت الشركة من أولى المؤسسات الوطنية الداعمة لجهود الدولة في مكافحة آثار وتداعيات جائحة كورونا (كو?يد-19) ابتداء من الأيام القليلة الأولى من بداية الأزمة في مارس من العام الماضي.

وقد أبدت «زين» روح المسؤولية كمؤسسة وطنية تعرف التزاماتها وواجباتها الاجتماعية، وذلك بتسخير قدراتها وامكانياتها البشرية والتكنولوجية بتعاونها مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، واطلاقها العديد من المبادرات التوعوية والصحية والمجتمعية لضمان صحة وسلامة المجتمع، ليس هذا فحسب، بل وقد حرصت على الاستمرار بدعم المبادرات الاجتماعية والتعليمية والثقافية التي دائما ما تكون من أوائل الداعمين لها سنويا بالتعاون مع أبرز شركائها الاستراتيجيين، لكن في قالب افتراضي هذه المرة تقيدا بالاشتراطات والتعليمات الصحية الرسمية لضمان سلامة الجميع.

وامتدت جهود «زين» الحثيثة على مدار العام في اطلاق المبادرات المجتمعية وتبني البرامج التعليمية والأكاديمية والبيئية وغيرها، الى الجانب التعامل مع هذه الأزمة بروح المشاركة الوطنية تحت مظلة استراتيجيتها للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وبصفتها من كبرى الشركات الوطنية في القطاع الخاص، كشفت الشركة عن طبيعة المبادرات والأعمال التي من الممكن أن تسهم فيها مؤسسات القطاع الخاص خلال المحن والأزمات، وما يمكن أن تقدمه من مساندة حقيقية للقطاعات الحكومية، ومساعدتها في مواجهة هذه الجائحة.

وفي التقرير التالي، تستعرض «زين» أبرز جهودها ومبادراتها المستدامة التي امتدت طوال العام 2020، وبالأخص تلك التي أتت لحماية المجتمع من تداعيات جائحة «كو?يد-19» منذ انتشارها في بداية العام:

التعاون مع «الصحة»

بعد اعلان وزارة الصحة عن عدد من القرارات والاجراءات الوقائية الطارئة في شهر مارس من العام 2020 للتصدي لانتشار ?يروس كورونا المستجد «كو?يد- 19» في الدولة، أعلنت «زين» فورا عن تعاونها مع الوزارة لنشر التوعية الطبية والمساهمة بدعم جهودها في التصدي للجائحة.

وقدمت الشركة في اطار هذا التعاون مكالمات مجانية لعملائها عند اتصالهم على أي من الخطوط الثلاثة الساخنة التابعة لوزارة الصحة، وذلك ليتمكنوا من الاستعلام عن أي معلومات طبية أو صحية حول ال?يروس من فريق الوزارة الطبي المتخصص، وذلك لتشجيعهم على أخذهم المعلومات الصحيحة من الجهات الرسمية المعتمدة.

وقامت «زين» أيضا في اطار تعاونها مع «الصحة» بتسخير خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS مجانا للوزارة ليتسنى لها ارسال الرسائل الطبية التوعوية للمجتمع خلال هذه الفترة، كما قامت الشركة بنشر مجموعة من الرسائل المرئية التوعوية بالتعاون مع فريق الوزارة عبر قنواتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي بسبع لغات مختلفة.

توفير سعات إنترنت ومكالمات مجانية

وفي أواخر شهر مارس أيضا، قدمت «زين» لعملائها خدمة الانترنت بسعة 5 جيجابايت يوميا والمكالمات المحلية مجانا لمدة شهر كامل، وذلك التزاما منها تجاه عملائها في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي كانت تشهدها البلاد في بداية الأزمة.

وجاءت هذه المبادرة استجابة من الشركة للاجتماع الطارئ الذي حضرته مع المؤسسات المعنية في الدولة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، مبينة أنها حرصت من خلالها على خدمة ومساعدة العملاء وسط التطورات الأخيرة، والتي أثرت على كل أشكال الحياة العملية والشخصية.

تقديم الوجبات الغذائية

كبادرة منها لدعم الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة خلال الظروف الاستثنائية، قدمت «زين» أكثر من 40 ألف وجبة غذائية بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام والاغاثة، حيث تم توزيع عدد كبير منها خلال الأسبوع الذي خصصته وزارة الصحة لفحص المقيمين العائدين الى البلاد في أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف، وذلك لتخفيف أوقات الانتظار الطويلة عليهم، كما تم توزيع العديد من الوجبات بشكل مستمر في مطار الكويت الدولي داخل قاعات الانتظار للطائرات التي تم تخصيصها لاجلاء المقيمين العائدين الى بلادهم.

كما قامت الشركة بتوفير عدد من قواعد شحن الهواتف الذكية في مطار الكويت الدولي لخدمة المواطنين العائدين الى البلاد ضمن خطة وزارة الخارجية لاجلاء المواطنين من كل دول العالم خلال الأزمة، وذلك بهدف تسهيل تواصلهم مع عائلاتهم فور وصولهم الى أرض الوطن، وقامت «زين» أيضا بتوفير عدد كبير من الوجبات الغذائية لهم بشكل مستمر بالتنسيق مع البنك الكويتي للطعام والاغاثة والادارة العامة للطيران المدني.

دعم عملاء الأعمال والمشاريع الصغيرة

في مطلع شهر أبريل 2020، تعاونت «زين» مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) احدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وذلك لتزويد مشروع المحجر الصحي الذي تنفذه الشركة في منطقة الزور بالبنية التحتية الرقمية للاتصالات والشبكات، وهو التعاون الذي أتى لدعم الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة للتصدي للجائحة.

وانطلاقا من التزامها بتسخير امكاناتها التكنولوجية لخدمة عملاء الأعمال خلال الجائحة، قدمت «زين» حزمة واسعة من الخدمات والحلول الرقمية والسحابية لعملائها من أصحاب الهيئات والشركات، والتي مكنتهم من رفع الكفاءة التشغيلية وتسهيل العمل عن بعد خلال ظروف الجائحة، ومنها باقات الكاميرات الحرارية وخدمات وحلول التعليم عن بعد ومنصة Zain Health الرقمية وغيرها الكثير.

كما قامت «زين» بتقديم خدمات الاتصال المرئي من Cisco Webex مجانا لعملاء الأعمال لمدة ثلاثة أشهر لمساعدتهم على التحول الرقمي نحو العمل عن بعد في ظل ظروف الجائحة، بالاضافة الى امكانية تأجيل دفع الفواتير لمدة ثلاثة أشهر مع ضمان عدم انقطاع الخدمة لعملائها من أصحاب المشاريع الصغيرة تقديرا للظروف الاقتصادية التي يمرون بها خلال الأزمة.

تطبيق «شلونك»

في أواخر شهر أبريل الماضي، وتحديدا مع بدء المرحلة الأولى لخطة الدولة لاجلاء المواطنين العالقين في الخارج، أعلنت «زين» عن تطويرها لتطبيق «شلونك» للهواتف الذكية بتعاون مشترك مع وزارة الصحة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وذلك كبادرة منها لمساندة الجهود التي بذلتها مؤسسات الدولة للتصدي للجائحة.

وحتى اليوم، تم تحميل «شلونك» أكثر من 623 ألف مرة، حيث قامت فرق وزارة الصحة بمتابعة ما يفوق 390 ألف مستخدم خاضع للحجر المنزلي عبر التطبيق، وتم رصد أكثر من 114 ألف حالة ايجابية ب?يروس كورونا المستجد (كو?يد-19) عبره ومنعهم من الاختلاط بالغير بنجاح، هذا بالاضافة الى تواجد حوالي 42 ألف مستخدم خاضع للحجر المنزلي في الوقت الراهن.

البرامج التعليمية ودعم الشباب

قامت «زين» على مدار العام 2020 بتبني العديد من البرامج التعليمية والتدريبية التي هدفت الى دعم قطاعي التعليم والشباب، والتي أتت معظمها بصورة افتراضية تقيدا بالاشتراطات الصحية التي فرضتها الجائحة، ومنها تتويجها للفريقين الفائزين بجائزة «أفضل خدمة/منتج مبتكر» على مستوى طلبة الجامعات والمرحلة الثانوية، وذلك ضمن مسابقة «برنامج الشركة» للعام 2020 بنسختها الرابعة عشر التي نظمتها جمعية انجاز الكويت عبر الانترنت بمشاركة أكثر من 50 طالبا وطالبة من طلبة الجامعات والمدارس في الكويت.

كما قامت الشركة بتكريم الطلاب والطالبات الفائزين في برنامج «كن» لريادة الأعمال الاجتماعية خلال الحفل الافتراضي الذي أقيم عبر الانترنت، وذلك ضمن رعايتها الذهبية للبرنامج التي أتت للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن شراكتها الاستراتيجية مع «لوياك» التي امتدت العام الماضي لأكثر من 16 سنة متواصلة.

وكانت زين الشريك الرئيسي لحفل الكويت الافتراضي للتخرج 2020، وهو الحفل الذي تم نقله مباشرة من خلال الانترنت وعبر شاشة تلفزيون دولة الكويت للاحتفاء بتخرج أكثر من 40 ألف طالب وطالبة من دفعة العام 2020 من المدارس الثانوية والجامعات والكليات المهنية من القطاعين العام والخاص، وذلك تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وأعلنت زين عن شراكتها مع مبادرة «مهارات من Google» التي تنظمها شركة Google العالمية افتراضيا بالتعاون مع جمعية انجاز، والتي يشارك فيها 50 موظفاً من موظفي زين لتدريب الشباب على مجموعة من أهم المهارات الرقمية التي تتطلبها الوظائف في العالم العربي اليوم. ورعت زين أيضا الندوة الافتراضية التي استضافتها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) بالتعاون مع مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، وذلك مباشرة عبر تطبيق انستغرام بمشاركة المهندسة السابقة في وكالة الفضاء الأميركية (NASA) عائشة بووي حول عدد من المواضيع المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

دعم الجهود البيئية

شاركت زين في حملة «الكويت نظيفة بسواعد أبنائها» بتنظيم مبادرة النوير، والتي أتت بالتزامن مع اليوم العالمي للتنظيف الذي وافق يوم السبت 19 سبتمبر بمشاركة نحو 5 آلاف متطوع، وكانت تعتبر أكبر حملة تنظيف وطنية تطوعية بتاريخ الكويت، وذلك بمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت ايمان الروضان وعدد كبير من المسؤولين من القطاعين العام والخاص والدبلوماسيين ومسؤولي المنظمات الدولية، بالاضافة الى آليات الجيش وفرق وزارتي الصحة والبلدية والهيئة العامة للبيئة.

برنامج «Zain Great Idea» الافتراضي

في أواخر العام 2020، أعلنت زين عن اطلاق النسخة السادسة من برنامجها المبتكر Zain Great Idea لتسريع وتطوير الشركات التكنولوجية الناشئة، الذي أتى بنسخة افتراضية بالكامل للتقيد بالاشتراطات الصحية التي فرضتها جائحة كو?يد-19.

وتقدم زين البرنامج بالتعاون المشترك مع كل من مؤسسة Brilliant Lab الكويتية التي تهدف الى تسريع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، ومؤسسة Mind The Bridge الاستشارية العالمية (مقرها وادي السيليكون في الولايات المتحدة) التي تسعى الى توفير بيئة عملية ذات معايير عالمية للشباب لابتكار وتسريع مشاريعهم الصغيرة. وسيخوض المشاركون المتأهلون مرحلة المعسكر التدريبي الافتراضي، وذلك على مدار أربعة أسابيع، حيث سيتعرفون على أساسيات تسريع المشاريع الناشئة التكنولوجية في ورش عمل وحلقات نقاشية ومحاضرات تدريبية متنوعة يديرها مدربين معتمدين عالميين من كبرى المؤسسات التعليمية العالمية مثل IE Business School وMIT وStanford وغيرها.

وفي نهاية البرنامج، سيتم استضافة المشاركين النهائيين في حفل Zain Demo Day الافتراضي، وهو الحدث الذي سيقومون من خلاله باستعراض شركاتهم الناشئة بصورتها النهائية أمام مجموعة من المستثمرين وشركاء الأعمال وغيرهم حتى تكون لديهم فرصة تحويل فكرة المشروع الى مشروع تجاري مربح.

