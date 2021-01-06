وحدة السوق الأفريقية وفجيعة السوق العربية

آراء

أما وأننا، نحن العرب، قد توقفنا عن أن نكون قدوة تستحق المفاخرة في أي من حقول النشاطات الانسانية، فاننا على الأقل يجب أن نتواضع ونتعلم مما يفعله الآخرون.

فالاتحاد الأفريقي، الذي تعلم من تجربة الاتحاد الأوروبي بصورة أفضل من تعلمنا، والذي بدأ الأفارقة بانشائه عام 1963، أي عشرين عاماً بعد انشائنا للجامعة العربية، والذي لم يثبت في الواقع الا بحلول عام 2002، والذي يضم دولاً بتاريخ وثقافات ولغات وسياسات غير متماثلة بل وأحياناً متناقضة ومتنافسة، والذي لم تجف بعد الدماء التي أريقت بسبب صراعات وحروب دوله وقبائله ودياناته فيما بين بعضها بعضاً.... هذا الاتحاد يخطو رويداً رويداً وبثبات نحو انشاء سوق اقتصادية مشتركة سترفع تجارته البينية من 16% الحالية الى 60%، وستضيف ما يقدر بسبع تريليونات دولار أميركي لاقتصاده المتنوع وتطوره الصناعي. ويتكلم قادته عن أن ذلك سيكون خطوة نحو مزيد من الاندماج الأفريقي الشامل في حقول السياسة والاجتماع ونحو امكانية خلق عملة موحدة.

لنقارن تلك المسيرة التي جرت في العالم الأول المتقدم، حتى لا يتعلل البعض بالفرق الحضاري الكبير بين ذلك العالم الأول وعالمنا الثالث الذي ينتمي اليه العرب والأفارقة، لنقارن تلك المسيرة الاقتصادية بمسيرتنا العربية لنرى الاخفاق في أشد صوره.

بسبب الصراعات والمماحكات وأحياناً المؤامرات فيما بين أنظمة الحكم العربية تأجل الانتقال الجدي الى الموضوع الاقتصادي العربي المشترك حوالي خمس وثلاثين سنة، وذلك على الرغم من توقيع اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية عام 1957، وعلى الرغم من قرار مجلس الجامعة العربية اقامة سوق عربية مشتركة عام 1964. لقد كان هناك تردد عند البعض، وكانت هناك انسحابات من قبل البعض بسبب الظروف السياسية وبدائية الحياة الاقتصادية وممارسة الطلاق العربي الشهير فيما بين القول والفعل.

ولقد استبشر الناس خيراً عندما أقرت قمة عربية لرؤساء الدول في عمان، الأردن، عام 1980، استراتيجية عربية اقتصادية مشتركة وخطة للتنمية الاقتصادية.

لكن تلك المحاولة دخلت في غيبوبة بسبب الحروب في الخليج العربي، وتذبذبات أسعار النفط، وتوجه فوائض العائدات البترولية والغازية للاستثمار في خارج الوطن العربي، وعدم الانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد انتاجي متشابك ومتناغم فيما بين مكوناته ونتائجه، وبقاء الاختلافات الشديدة فيما بين القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية والتجارية والجمركية والتعامل مع النظام الاقتصادي العولمي ومتطلباته المطبقة في كل قطر عربي.... كل ذلك جعل التجارة البينية فيما بين الدول العربية تراوح في مكانها، صعوداً ونزولاً فيما بين العشرة والعشرين في المائة كحد أقصى وذلك إبان فترات ارتفاع مداخيل البترول بصورة مؤقتة. كما أن تلك العوامل قادت الى ضعف شديد في خطوات التكامل الاقتصادي والمشاريع المشتركة وولوج تطورات وتنامي اقتصاد التكنولوجيا والمعرفة.

بعد مرور خمسة وسبعين عاماً على تأسيس الجامعة العربية، وعلى الرغم من الاجتماعات والقرارات والكلام الكثير عن الوحدة الاقتصادية والتكامل الاقتصادي والسوق المشتركة، فإن أقصى ما وصلنا اليه في عام 1998 هو اطلاق بداية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي أوصلتنا على الأقل الى تطبيق شبه الاعفاء الكامل من الضرائب الجمركية على السلع المتبادلة فيما بين الأقطار العربية، وبشرط أن تكون ذات المنشأ العربي.

لكن الكثير من الاختصاصيين الاقتصاديين العرب قد بينوا مراراً أن الاكتفاء بأطروحة المدخل التجاري كأداة وحيدة أو مهيمنة على النشاط الاقتصادي العربي المشترك لن تكفي لبناء اقتصاد تنموي مستقل وغير تابع وخاضع للخارج.

وإننا نحتاج لدخول عوالم جديدة من مثل الانتاج المشترك والتشريعات المشتركة والسوق المشتركة والعملة المشتركة، والا ستظل نسبة التجارة السلعية البينية المتبادلة تدور حول العشرة في المائة من مجمل التجارة العربية، وستكون النسبة أقل عندما تنتهي حقبة البترول العربية.

ما هو واضح من كل ما سبق هو أننا أمام غياب لارادة سياسية عربية مشتركة قادرة على الانتقال الى متطلبات التكامل الاقتصادي ومن ثم، حتى ولو على مدى متوسط، الانتقال الى نوع من الوحدة الاقتصادية، لكن تلك الارادة غير متوافرة عند الغالبية الساحقة من أنظمة الحكم العربية.

الموجع هو أنه في عام 2011 قام مركز دراسات الوحدة العربية باستطلاع عينة من أفراد الشعب العربي، عبر الوطن العربي، للتعرف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مسألة الوحدة العربية. لقد أبدى 55% رغبة في قيام وحدة عربية اندماجية كاملة بين الأقطار العربية، وأبدى 66% قيام اتحاد فيدرالي، وقد أظهر استطلاع مماثل قام به معهد الدوحة في عام 2014 تأييد 55 – 57% التوجه نحو اجراءات تعاونية وتوحيدية بين الأقطار العربية.

اذا كانت غالبية الشعب العربي تؤيد قيام وحدة اندماجية في كل مناحي الحياة، فهل كثير على أنظمة الحكم العربية، لو أنها تقرأ أو تعير اهتماماً لما تريده شعوبها، أن تتوقف عن الاستمرار في التلاعب بوحدة جزئية في حقل الاقتصاد؟

