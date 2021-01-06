البحرين و«سي.إن.إن» وقمة التحدي

آراء

رغم تحور الجائحة، ورغم تفشي الوباء، ورغم طول النفس الذي تحلى به فيروس كورونا، الا أن مملكة البحرين تحديدا وعلى عهدة القناة الأميركية (C.N.N) قد تمكنت من لجم بروتوكولات التعاطي مع الكارثة، بل إنها تعتبر في طليعة الدول المعتبرة عالميا التي واجهت التداعيات بقلب من حديد، ومن خلال لجنة تنسيقية عليا برئاسة ولي عهد البحرين رئيس وزرائها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث كانت المواجهة على أشدها، والتشديد يجري على قدم وساق مع اجراءات السلامة الصحية لكل مواطن وكل مقيم، لكل زائر، وكل عابر سبيل، بل ان مملكة البحرين بعدتها وعتادها قد نجحت في أن تصل الى كل بيت تقريبا لكي تجري الفحوصات المجانية الناجعة التي كلفت الشعوب والدول الأخرى الغالي والنفيس، لكن مملكة البحرين ارتأت أن العلاج بل والوقاية التي هي خير ألف مرة من العلاج وهي رسالة انسانية ينبغي أن تصل لكل انسان يعيش على هذه الأرض الطيبة، وأن حزمة التحفيز التي كلفت حكومة البحرين المليارات قد لعبت دورا كبيرا في تجنيب المؤسسات الاقتصادية أزمات ما أنزل الله بها من سلطان، فكان الدعم المقدم لها بمثابة جرعة انقاذ مكنتها من المرور بسلام من عنق زجاجة عام 2020 وهي على المحك نعم، لكنها على بعد سنتيمتر معتبر من فيضان الآثار الجانبية الذي لم يترك قطاعا الا وأصابه في الصميم.

لقد كانت البحرين في مقدمة الحدث، ذهبت اليه ولم تنتظره بالسهام والحراب والرصاصات التحذيرية، الأكثر من ذلك أن مملكة البحرين مع بريطانيا العظمى كانتا أول دولتين تعتمدان بل وتستقبلان اللقاح الأميركي من شركة فايزر بايونتيك العالمية، بعد أن اعتمدت لقاح ساينيو فارم الصيني الذي أثبت قدرة هائلة على مقاومة فيروس كورونا.

(C.N.N) وغيرها من الفضائيات أشادت على غير العادة بقدرة مملكة البحرين على التعاطي مع الجائحة من خلال بنية تحتية تكنولوجية مكنت وزراءها ومؤسساتها وجامعاتها وهيئاتها من التعامل عن بعد، من الاتصال وانجاز الأعمال عبر التقنيات الحديثة من «مايكروسوف» و«زووم» وغيرهما، بل أن الأداء الفاعل والنتائج الحاسمة للتعاطي مع منظومة الأعمال في مملكة البحرين قد حققت نتائج استباقية سواء في القطاع المصرفي والمالي أو على مستوى القطاعات الأصغر حجما وأقل قدرة على سبر أغوار التحدي العظيم.

وها نحن اليوم أمام حملة وطنية تحث المواطنين والمقيمين على تلقي أي لقاح من اثنين «اللقاح الأميركي أو اللقاح الصيني» وأصبح الحجز عبر تطبيق «مجتمع واعٍ» لا يستغرق سوى أيام قلائل للحصول على الجرعة الأولى انتظارا للجرعة الثانية بعد 21 يوما.

ان البروتوكولات الاستباقية والخطط المدروسة التي رسمتها اللجنة التنسيقية قد وضعت مملكة البحرين على منصة الفعل وليس رد الفعل، وهو ما يمكن أن يدفع بنا الى الحديث عن القمة الخليجية التصالحية التي تلتئم في «رياض» الشقيقة الكبرى السعودية لتضع خططا مشتركة تواجه بها ليس عثرات التكاتف والوحدة الخليجية فحسب انما أيضا تلك التحديات التي يفرضها تحور فيروس كورونا وكيفية الفكاك الاقليمي على الأقل من آثاره الفتاكة وتداعياته الخطيرة على صحة الانسانية وعلى مصير الكوكب المريض.

ان القمة الخليجية نسألها الحكمة في اتخاذ كل ما هو مناسب لدول مجلس التعاون الخليجي، وكل ما من شأنه أن يجعل بلادنا أكثر قوة وعنفوانا، وصحة وعافية، والتزاما بتقاليدنا الراسخة، وأهدافنا الاستباقية القائمة، وطموحات شعوبنا التي تأمل الكثير من هذه القمة، وتنتظر الأكثر من قادتها الأوفياء.

العام الجديد، القمة الخليجية، تحورات الجائحة، المصالحة بين الأشقاء، وملفات أخرى كثيرة على طاولة مزدحمة بالرأي والرأي الآخر، بالحالة الاقليمية، والمنظومة الدولية، والتحديات القطرية.

(C.N.N) ودهشتها، مملكة البحرين وبروتوكولاتها، القمة الخليجية وملفاتها، جميعها على المحك ونحن نعيش أهم أيامنا على هذا الكون الرائع، لعلنا نحافظ عليه من كل سوء، وعلى انسانه الضعيف من كل مكروه.

