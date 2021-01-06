يتامى الحروب.. وصمة عار في جبين الإنسانية

آراء

الأطفال هم زهور الحياة والثروة البشرية وبارقة أمل الانسانية وهم النور في نهاية نفق الحاضر المظلم بالحروب والنزاعات والفتن، هم الذين يضفون البسمة على وجوهنا الحزينة لواقع مؤلم يصم الآذان عن صراخ المستضعفين في الأرض الذين أنهكتهم المحن وأعيتهم الأزمات حتى صار الحديث عن الحرية والأمن والسلم الاجتماعي وحقوق الانسان في حياة كريمة مجرد أحلام يقظة لا تجد للواقع سبيلا !،

وعلى الرغم مما تخلفه الكوارث الطبيعية على مستوى العالم من ضحايا في الأرواح وخسائر في الممتلكات الا أن أعداد ضحاياها لا يشكل الا رقما قليلا مقارنة بما ينتج عن الحروب والنزاعات التي يشعلها البشر فيما بينهم في سباق التسلح وصراع الهيمنة العسكرية والسياسية والاقتصادية والتحالفات الشيطانية التي لا تقيم وزناً للقيم الأخلاقية والمبادئ الانسانية في حق الحياة بشكل آمن وكريم.

وأبرز ضحايا هذه الحروب القذرة ولا سيما في القرن الماضي هم الأطفال الأبرياء الذين فارقوا الحياة في مقتبل أعمارهم والذين تُقدر أعدادهم بالملايين اما في الحربين العالميتين أو في النزاعات العسكرية بين دول متجاورة في حروب أهلية أو في مجاعات وأوبئة نتيجة ما سبق أو بسبب الألغام الأرضية والتي تحصد سنوياً أرواح عشرة آلاف من الزهور البريئة حسب الاحصائيات الرسمية، ومن نجا من القتل لم ينجُ من الاعاقة أو الجروح أو اليتم، فالأرقام التي تعلنها المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل حول الأطفال اليتامى مفزعة وكارثية والتي بلغت حتى الآن 165 مليون طفل يتيم أكثرهم في شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الجنوبية، وهنا يتبادر الى الأذهان السؤال المنطقي في مثل تلك الأوضاع المأساوية التي يحياها أكثر أطفال العالم وهو أين اتفاقية حقوق الطفل والتي تحولت الى مسمى جديد وهو حقوق الانسان؟!

أين هذه الاتفاقية التي أقرتها منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة عام 1989 والمعنية بالاغاثة الانسانية عامة وحقوق الطفل خاصة؟!! ماذا قدمت وماذا فعلت لكي يلقى هؤلاء المساكين وهم في عمر الزهور هذا المصير المأساوي ما بين قتل وتشريد واعاقة ويتم.. ماذا فعلوا وبأي ذنب قُتلوا أو تشردوا؟!! وهل حكومات دول العالم الطاغية وشعوبهم التي تغط في سبات عميق والمرتزقة الذين يحاربون بالوكالة لتأجيج الصراعات الطائفية والعرقية والسياسية والاقتصادية في مناطق عديدة وخاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا يدركون حجم المعاناة التي يعيشها ملايين الأطفال المحرومين من أبسط حقوق الطفل في حياة آمنة كريمة؟!!..

حسنا فعلت منظمة (نجدة الأطفال المحرومين sos enfant en detresse) وهي منظمة فرنسية غير حكومية معنية بحقوق الطفل بقيامها بتخصيص السادس من يناير من كل عام كيوم للتذكير بحقوق الطفل وذلك بالتعاون مع اليونيسيف ومخاطبة أصحاب الضمائر اليقظة من حكومات دول العالم وشعوبها بحماية الأطفال اليتامى والمشردين من مآسي الحياة وفقدان الأمل، يجب التعاون بين اليونيسيف والتي يوجد لها فروع في أكثر دول العالم وحكومات هذه الدول ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية ومنظمتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر والمفكرين والاعلاميين ورجال الأعمال والوزارات والهيئات المعنية بالتضامن الاجتماعي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، هي مسؤولية جماعية لحماية هؤلاء الأطفال وألا نبخل عليهم بالحب والعطف والرحمة والرعاية حتى ينشأوا نشأة سوية تفيد مجتمعاتهم وهم محاطون بالكرامة والستر والانسانية،

علينا أن نوقف هذا النزيف الدموي لكي لا ينضم ملايين الأطفال الجدد الى هذه الاحصائيات المفزعة والتي أصبحت وصمة عار في جبين الانسانية لن يمحوها الا العزم في تغليب الأمن والسلم المجتمعي الدولي.. نسأل الله العلي العظيم أن يتجلى على قلوب هؤلاء الأبرياء المحرومين بأسمى آيات الرحمة والمودة وأن يتغمدهم بواسع رحمته في الدنيا والآخرة وأن يرزقنا اليقظة لتقفي أثر عفوه ورحمته،ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

