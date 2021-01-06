«خليجنا» في قمة الخير

آراء

تأتي القمة الخليجية التي تستضيفها السعودية وسط أجواء أخوية وإيجابية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في وقت نجد أن المنطقة العربية في أمس الحاجة الى التكاتف والتراص صفا واحدا لما يسود منطقة الشرق الاوسط والعالم من مشكلات عديدة اقليمية سياسية واقتصادية، ما يعكس روح المسؤولية والايمان الصادق بأهمية تعزيز التضامن الخليجي في مواجهة التحديات المشتركة وإحلال السلام والاستقرار لصالح دول وشعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تتطلع الشعوب الخليجية الى الانجاز والتكاتف والتعاضد، باعتبارها استراتيجية مهمة وضرورية لمستقبل شعوب ودول المنطقة لتحقيق تطلعات الشعوب الخليجية في تنفيذ المزيد من انجازات مجلس التعاون على أرض الواقع، وتحقيق الآمال والطموحات الصادقة في بناء الانسان الخليجي من خلال البرامج التنموية والعمل المشترك وتبادل الخبرات، فالبيت الخليجي يزخر بالكثير من الكفاءات العلمية والمهنية في شتى المجالات المختلفة. وقد جاء هذا العام الجديد 2021 محملا ببشائر الخير والبشرى في لم الشمل الخليجي. ان بلادي الكويت صغيرة بمساحتها كبيرة بمواقفها واسهاماتها على الصعيدين الاقليمي والانساني.. فنحن في وطننا الغالي وطن النهار وبلد الانسانية نفخر ونعتز بالدور الكبير للمساعي والجهود لرأب الصدع الخليجي، وبذل الجهود لحل الخلاف وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وهنا نستذكر دور قائد الانسانية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، حيث بذل جهودا كبيرة في حل الخلاف الخليجي وتقريب وجهات النظر، كما أن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد حكيم يسعى الى مواصلة دور الكويت المحوري في تكريس السلام والتعايش اقليميا ودوليا..

إن انعقاد القمة الخليجية في مدينة العلا اليوم حدث تتجه اليه الأنظار للعديد من الظروف التي يمر بها العالم سياسياً، واقتصادياً، وبالتأكيد صحياً اثر جائحة «كورونا»، من أجل ذلك تكتسب القمة أهمية كبرى لدعم التعاون الخليجي على المستويات كافة في ظل الأزمة التي طالت العمل الخليجي المشترك، والتي بذلت جهوداً حثيثة من أجل حلحلتها واعادة ترتيب البيت الخليجي بما يتوافق مع المصالح المشتركة لدول التعاون، ولمواجهة التحديات الاقليمية والدولية التي تتطلب مواقف متجانسة، وعملاً دؤوباً يحقق تطلعات دول المجلس، ويمضي بها قدماً باتجاه تحقيق تطلعات وآمال شعوبها.

نعم يحق لنا ان نفخر بخليجنا الغالي، فالخليج بلد واحد وأبناء شعب واحد تحدوهم روح المحبة والأخوة والوفاق، الذي يعيش الأمان والطمأنينة حول ضفاف بحيرة السلام بحيرة الأمن والامان بحيرة الحياة الرغدة بحيرة الأخوة والوفاق..

اليوم تعيش الشعوب الخليجية هذه الأيام أجمل لحظات قمة السعادة، وما أجمل هذه اللحظات في «أجواء المصالحة الخليجية» وقد جاءت الآيات والأحاديث والنصوص الشرعية بالترغيب في الاخوة، وحسن العلاقات، والتمسك بحبل الله، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: حقت محبتي للمتحابين فيَّ، وحقت محبتي للمتزاورين فيَّ، وحقت محبتي للمتباذلين فيَّ، وحقت محبتي للمتواصلين فيَّ (حديث صحيح).

نعم يحق لنا ان نفخر بخليجنا الغالي، فبلغة الأمل والتفاؤل والايجابية علينا كمجتمع خليجي أن نوحد خطابنا المجتمعي نحو البناء والانجاز والتنمية المشتركة اذ يجمعنا المصير المشترك ولذلك علينا أن نفتح أمامنا الآفاق الايجابية للحياة المنبعثة من روح الايمان الراسخ من الايجابية. فتعالوا معا ننظر للحياة بنظرة ايجابية مملوءة بالتفاؤل للمستقبل والثقة بقدراتنا وتحقيق طموحاتنا لنصل الى تحقيق الأهداف.

ختاما.. لعلنا كخليجيين نستذكر مع كل قمة خليجية تنعقد أجمل أهزوجة خليجية تطربنا وتفرحنا وتبكينا ونحن نغنيها «خليجنا واحد، وشعبنا واحد، يعيش يعيش، الله أكبر يا خليجا ضمنا.. الله أكبر».

