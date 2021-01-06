لبنان.. «إغلاق كامل» 3 أسابيع لمواجهة «كورونا»

عربيات ودوليات

وقع الرئيس اللبناني ميشال عون على الموافقة الاستثنائية بالإغلاق الكامل اعتبارا من الخميس 7 يناير، حتى صباح الأول من فبراير. ويأتي الإغلاق الكامل في إطار مواجهة انتشار فيروس «كورونا» في البلاد، وذلك بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة متابعة فيروس «كورونا».

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، قد أعرب الاثنين، عن قلقه إزاء الوضع الوبائي في لبنان، في ظل تفشي فيروس «كورونا» وعدم وجود أسرة شاغرة في عدد من غرف العناية الفائقة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم إغلاق البلاد لمدة أسبوعين.

