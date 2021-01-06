صالح يطالب بتجنيب العراق «الوصاية» والتدخل الخارجي

عربيات ودوليات

بغداد – الوكالات: دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، امس إلى تجنيب بلاده الوصاية والتدخل الخارجي. جاء ذلك في كلمة له، خلال مشاركته بإحياء الذكرى الأولى لمقتل رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. وقال صالح «هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزفهم وتضعف وتهدد كيانهم».

وشدد الرئيس العراقي على أنه «لايمكن الاستمرار والبلد مستباح والدولة منتهكة ومخترقة» مؤكدا أن أوضاع البلاد لن تستقيم «من دون أن يكون شعبه سيد نفسه، بعيدا عن أية وصاية أو تدخل خارجي».

واعتبر صالح أن «العراق المستقل ذو السيادة الكاملة هو قرار وإرادة تلتزم بمرجعية الدولة والدستور وهو ركن أساسي لمنظومة إقليمية قائمة على احترام حق الشعوب ونبذ الصراعات».

وختم بالتأكيد على أنه «لا يمكن القبول أن يكون البلد ساحة صراع الآخرين أو منطلقا للعدوان على أحد». وتصاعدت الدعوات أخيراً من قبل مسؤولين وقادة عراقيين إلى النأي ببلادهم عن الصراعات والتجاذبات الإقليمية والدولية، رافضين أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الولايات المتحدة وإيران. واغتيل سليماني والمهدي في غارة أمريكية استهدفت سيارة كانا يستقلانها بالعاصمة العراقية بغداد في 3 يناير 2020.

يشار إلى أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية تتعرض في الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية كما لم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.

وقال صالح «نعيش في ظروف بالغة التعقيد والحساسية في ظل تحديات إقليمية وازمات اقتصادية تتطلب من الجميع النظر لها بروح المسؤولية الوطنية وضبط النفس وعدم السماح لاحد بالتلاعب بمقدرات البلد». وقال أن «أمام العراق تحديات جسيمة واستحقاقات مهمة أبرزها الانتخابات المبكرة النزيهة منتصف العام الحالي بعيداً عن التزوير أو التلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم والشروع في الإصلاحات وتعزيز الأجهزة الأمنية وضبط السلاح المنفلت».

