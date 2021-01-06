الكاظمي تجول في بغداد مع بدء نزع السلاح

عربيات ودوليات

خرج رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الاثنين، في جولة في شوارع بغداد، حيث تبادل أطراف الحديث مع مواطنين، وتناول الغداء في أحد المطاعم.

ونشر المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة مقطع فيديو، يظهر لقاء الكاظمي عراقيين في الطريق ويتسامر معهم، بينما اقترب منه البعض للالتقاط صور معه.

يأتي ذلك يوما واحدا بعد إعلان وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الشروع، الأحد، في عملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوكالة تناقلته وسائل إعلام عراقية أنها بصدد التفتيش الميداني لنزع السلاح غير المرخص للمناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي.

وشرعت بالفعل مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الفوج الثالث من اللواء الخامس والسادس التابعين لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية بعملية تفتيش ضمن منطقتي الحمدانية والأساتذة ضمن محافظة بغداد. وأضاف البيان أن «العملية نتج عنها ضبط 8 بنادق نوع كلاشنكوف، وبندقية RBK و5 رمانات هجومية و5 مخازن عتاد و76 إطلاقة عتاد بندقية مختلفة، ومسدس، وتجهيزات عسكرية مختلفة».

ومنتصف ديسمبر الماضي، قتل متظاهر عراقي مناهض للحكومة في شرق بغداد برصاص مسلحين ملثمين، بحسب ما أفاد مصدر أمني ومسعف وشبكة إعلامية للنشطاء.

وعرف الناشط صلاح بدوره النشط في الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة العراقية والجنوب ذي الغالبية الشيعية العام الماضي، ووصف الحكومة بأنها فاسدة وغير فعّالة وتابعة لإيران المجاورة.

وقُتل العراقي في حي الجديدة بالعاصمة بغداد، بحسب مسعف ومصدر أمني والشبكة العراقية للإعلام الاجتماعي، وهي تجمع من النشطاء الذين يقدمون تقارير عن الاحتجاجات.

وقتل نحو 600 شخص في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في أكتوبر 2019، بينهم منظمون شباب قتلوا بالرصاص.

وتعهد الكاظمي، الذي وصل إلى السلطة، في مايو، بعد ضغوط في الشارع أجبرت رئيس الوزراء السابق على الاستقالة، بحماية التجمعات واعتقال المسؤولين عن أعمال العنف السابقة.

