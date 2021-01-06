إيران: انهيار الاتفاق النووي «وارد»

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: أعلن علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية امس أن بلاده ستنتج شهريا ما بين 8 إلى 9 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% .

وقال صالحي إن طهران تنتج حاليا 17 إلى 20 غراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% كل ساعة في محطة فوردو النووية. ولفت صالحي خلال إحياء أربعينية فخري زاده، تم تغيير اسم مركز طهران للأبحاث النووية إلى مركز الدكتور محسن فخري زاده للأبحاث النووية. يأتي ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي عن إنتاج أول كمية من اليورانيوم المخصب بدرجة 20% في مفاعل فوردو النووي الاثنين. وفي تصريح للتلفزيون الإيراني قال كمالوندي «تمكنا من الحصول على اليورانيوم المخصب بنسبة 20% ة من جهازي طرد مركزيين». وأضاف «عادة تستغرق العملية نحو 24 ساعة لكن نتيجة الطرق الحديثة التي أجراها الفنيون الإيرانيون تمكنا من رفع التخصيب حتى 20% خلال 12 ساعة فقط». وبلغت إيران هذا المستوى من التخصيب قبل عام 2015، تاريخ إبرام الاتفاق حول برنامجها النووي مع القوى الست الكبرى. وسعت الأخيرة من خلال الاتفاق لضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي، علما بأن الجمهورية الإسلامية تشدد دائما على الطابع السلمي لبرنامجها.

ويعد استئناف التخصيب عند 20% الأبرز في سلسلة خطوات اتخذتها الجمهورية الإسلامية، وتراجعت من خلالها عن معظم التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق النووي المبرم في فيينا، وذلك في أعقاب قرار الولايات المتحدة الانسحاب بشكل أحادي منه في 2018.

وشدد كمالوندي على أن المنظمة تطبق ما أقره مجلس الشورى الإيراني الذي طلب رفع نسبة التخصيب وتخزين 120 كيلوغراما من اليورانيوم عند هذا المستوى سنويا. من جهته قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن احتمال انهيار الاتفاق النووي وارد، وطهران مستعدة للتعايش بدونه. وأضاف أن «استئناف التخصيب بنسبة 20% قانوني بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الضمانات، وكذلك بموجب الاتفاق النووي، وأن التخصيب بنسبة 20% لا يعني موت الاتفاق النووي».

وكرر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأكيد موقف طهران بأن العودة الى التزاماتها ممكنة وسريعة، بشرط عودة الدول الأطراف في الاتفاق (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا) لالتزاماتها. وكتب ظريف عبر تويتر «استأنفنا التخصيب بنسبة 20% بناء على قرار البرلمان وتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية حسب ما يقتضي الأمر. اجراءاتنا التعويضية تتطابق تماما مع الفقرة 36 من الاتفاق النووي، وتم تنفيذها بعد سنوات من عدم التزام بعض الأعضاء الآخرين في الاتفاق النووي». وأضاف «إجراءاتنا قابلة للعودة تماما في حال التزم الجميع بتعهداتهم». وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإثنين أن إيران بدأت بالفعل بالتخصيب عند مستوى 20% وهو أعلى بكثير من المستوى الذي أتاحه الاتفاق النووي (3,67%).

