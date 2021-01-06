القضاء الإيراني يطلب من الإنتربول اعتقال ترامب

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طهران – الوكالات: أصدر ?القضاء الإيراني? قرارا عاجلا بشأن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته ?دونالد ترامب?، وبقية المتورطين في عملية اغتيال قائد ?فيلق القدس? التابع للحرس الثوري الإيراني الفريق ?قاسم سليماني?. وأشار المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام إسماعيل زاده، إلى أن «القضاء الإيراني «قدم طلبا إلى ?الإنتربول? لإصدار إنذار أحمر واعتقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبقية المتورطين في عملية اغتيال سليماني، وتم تحديد هوية 48 شخصا متورطا في اغتيال سليماني، بمن فيهم ترامب وقادة ومسؤولون في ?البنتاغون? وقوات في المنطقة، وتم تسليم الأسماء إلى الإنتربول». وأضاف «تم إجراء تحقيق جيد، وقدمت دوائر مختلفة، وخاصة فيلق القدس ووزارة المخابرات والأمانة العامة لمجلس الأمن? القومي، معلومات جيدة، والقضية معلقة في المحكمة، وستصدر لائحة اتهام قريبا، وبمجرد صدور قرار الاتهام سيتم النظر في الأمر».

