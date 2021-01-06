الإمارات تنفي «إحباط مخطط إيراني لاستهداف إسرائيليين» في دبي

عربيات ودوليات

نفت الحكومة الإماراتية، أمس ، تقريراً تلفزيونياً إسرائيلياً تحدث أنّ الأجهزة الأمنية اعتقلت عدداً من المشتبه بهم الإيرانيين الذين كانوا يخططون لتنفيذ اعتداء ضد مواطنين إسرائيليين في دبي، معتبرة أنّ هذه المعلومات «كاذبة بالكامل».

وأكّدت الحكومة، في بيان نشرته صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية الناشرة باللغة الإنكليزية، عدم صحة التقارير الإعلامية المتداولة بهذا الشأن.

ولفتت الحكومة الإماراتية إلى أن هذه الشائعات كاذبة بالكامل وحثت على الدقة في نقلها، داعية الجمهور ووسائل الإعلام إلى الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على معلومات وتجنب تداول تقارير غير مؤكدة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن أجهزة المخابرات الإماراتية ألقت القبض على خلية إيرانية، كانت تخصص لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين في الإمارات. وأشارت صحيفة «جيروزالم بوست» إلى أن «عناصر الخلية قيد التحقيق الآن»، مضيفة أن «هذه الخلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات ردا على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في غارة أميركية في بغداد العام الماضي».

