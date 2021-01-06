بيومي فؤاد يستعد لـ«المؤسسة»

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يستعد الفنان بيومي فؤاد؛ للتحضير للمسلسل الدرامي الجديد «المؤسسة»، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل. المسلسل ينتمي لنوعية أعمال الحلقات المنفصلة المتصلة، ويكتبه كل من عبد الرحمن جاويش وعمر أيمن وبدر نور، وهو كوميدي، وجارٍ ترشيح الابطال المشاركين في العمل لتحديد موعد نهائي للتصوير.

على جانب آخر، انتهى بيومي فؤاد من تصوير فيلم «الشنطة»، والذي تدور أحداثه حول عدد من النصابين وكل بطل من الأبطال يحمل شنطة، وهناك شنطة معينة ممنوع على أي شخص لمسها.

«الشنطة» تأليف تامر عبدالمنعم، وبطولة بيومي فؤاد، شيرين، ديما، شريف الدسوقي، محمد عبدالعظيم، الطفلة بيزي، ديما الحايك، وظهور خاص للنجم محمد لطفي، ومن إخراج أحمد البدري.

