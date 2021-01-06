نصار الخمسان: «ديوانية شعراء النبط».. بحلة جديدة

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أعلن أمين سر ديوانية شعراء النبط الشاعر والإعلامي القدير نصار الخمسان إن المرحلة المقبلة ستشهد تغييراً وتطويراً في البرامج، حيث سيكون هناك عدد من المقدمين كما كان سابقا في زمن العمالقة «الهويدي والعزب والبحيري والعدواني والسحلول والسعيد» وتم تفعيل برنامج «ديوانية شعراء النبط» بإضافة مقدمين شباب من أعضاء الديوانية المؤهلين بدورات من وزارة الاعلام في البرنامج مع المقدمين القدامى الذين كان لهم دور كبير بالعطاء عامر السحلول وسعد بن زمانان، وهما سيقودان البرنامج في المرحلة القادمة بخبرتهم وتجاربهم بالتوجيه والارشاد.

وذكر الخمسان عن انضمام المقدمين الجدد للبرنامج نهار الشبعان وفلاح الشريكة، متمنيا لهما التوفيق والنجاح وخدمة الكويت الغالية مع زملائهم، والعمل على التميّز والانفراد والعطاء الوافي مع الحفاظ على الموروث العريق، والعمل على نجاح الديوانية، لافتا إلى إننا نتطلّع إلى تحقيق آمال وطموحات المهتمين بالشعر.

ولفت إلى أن الديوانية ستبقى منبراً للشعر الشعبي وواحة للكلمة الحرة، وستوفّر كل ما يلزم لتبقى الديوانية متألقة بشعرائها، مشيراً إلى التعاون المستمر مع وزارة الإعلام في الحفاظ على الموروث الشعري العريق، مشيداً بالتعاون البناء والداعم من قبل وكيل وزارة الإعلام منيرة سليمان الهويدي على وقفتها الكبيرة مع ديوانية شعراء النبط والشعراء ومد يد العون لهم والتعاون، وتقديم التسهيلات اللازمة للارتقاء بالشعر، دعم مسيرة تواصل ديوانية شعراء النبط.

وأشار الخمسان إلى أن من ضمن الخطط المرسومة في هذا المجال هو إعداد الكوادر الوطنية ورعايتها وتنمية المواهب الشعرية، والعمل على رسم منظومة شعرية، بما يحقق الآمال المرجوة في دعم الديوانية نحو النجاح والعطاء ورفع راية الكويت خفاقة في كل المحافل، مؤكدا أن أبواب الديوانية مفتوحة للجميع من الشعراء وغيرهم، إلى جانب الترحيب بالشعراء الشباب المبدعين القادرين على العطاء، وبكل المقترحات التي سينظر فيها بعين الاهتمام مادامت تخدم حركة الشعر وتهدف إلى دفع مسيرة ديوانية شعراء النبط نحو الأمام.

يذكر أن ديوانية شعراء النبط شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية في المباني بعد عمليات التطوير والتحديث نفضت عن كاهلها غبار الركود وخلع عنها ثوب النمط التقليدي في الشكل الخارجي والداخلي، وحظي هذا التغيير بإشادة المهتمين بالشأن الشعري وغيرهم ممن زار الديوانية واطلع على ملامحها الجديدة وهذا التغيير في المظهر فرضه التطوير، وإصرار القائمين على الديوانية على تحسين أحوالها، ما سيواكب هذا التطوير في المبنى نواح متعددة، إذ ستشهد الديوانية حركة ونشاطا ضمن رؤية المسئولين عنها للارتقاء بها، وتحقيق أهدافها لتبقى منارة للشعر والشعراء.

