مشاري العميري يسبر أغوار الماضي بـ «الوصية الغائبة»

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بعد النجاح التلفزيوني الكبير الذي حققه مسلسل «رحى الأيام» وترأسه قائمة المسلسلات الخليجية الأكثر مشاهدة في رمضان 2020، يقف الأديب والمفكر مشاري عبدالله العميري أمام تجربة جديدة وتحد مختلف في جديده التلفزيوني في مسلسل «الوصية الغائبة» الذي سيبصر النور في رمضان 2021 حيث يواصل المخرج حسين أبل التنقل بين مواقع التصوير وفقا للسيناريو المكتوب والذي يشمل اكثر من حقبة انتقال زمنية تشهدها الأحداث.

يحاول العميري من خلال عودته للانتاج التلفزيوني واختياره لهذه النوعية من النصوص المنتقاة بحرفية مطلقة إعادة بوصلة الدراما الى اتجاهها الصحيح بعدما جنح بعض المنتجين نحو سيناريوهات اما ساهمت بشكل او بآخر بإعطاء صورة مشوهة عن المجتمع الكويتي او أنها لم تحمل اي جديد وظهرت بشكل نمطي كلاسيكي و«مكانك سر».

في «الوصية الغائبة» طرق الاديب والمفكر مشاري العميري منطقة حساسة وهي منطقة تجار الكويت في الخمسينيات والتي اعتدنا مشاهدتهم في أعمالنا التراثية في صراع محتدم على «من يكون الراس» بينما تناول العميري في عمله الجديد جانباً مهماً وحيوياً وفاعلاً يعطي صورة مشرقة تنم عن الوفاء والاخوة والفزعة التي كانت تجمع التجار، هو لم يذكر عدم وجود بعض السلبيات لكنه فضل أن يغرد خارج السرب فتناول موضوعا جديدا مختلفا دلل فيه بالاسماء والشخوص والفرجان والقرى لذا سنكون في رحلة رمضانية نحو الخمسينيات والسبعينيات.

وفي سؤاله عن امكانية توفير مواقع تصوير تكون الاقرب الى الواقع يقول العميري: «بيوت السبعينيات لاتزال موجودة او على الاقل معروفة ومتشابهة، لدى ادارة انتاج يترأسها الفنان احمد عبدالله مسؤوليتها الأولى انجاز هذه المهمة التي يرتكز عليها العصب الرئيس في الأحداث وفعلا تمكن من ايجاد مجموعة من بيوت السبعينيات بتفاصيلها الحقيقية من دون اي زيف مصطنع، ربما فترة الخمسينيات نضطر للجوء للقرى التراثية التي تبنى خصيصا لذلك لكن البيوت التي سيراها المشاهد في «الوصية الغائبة» هي بيوت حقيقية تنطق بحقبة السبعينيات.

المتابع لمسيرة الكاتب العميري يجده يميل بشغف إلى سبر اغوار الماضي واستخراج ما فيه من لآلئ ودرر ثمينة، قصص واحداث وحكايات نادرة، اصالة وعراقة وروابط نسب ودم جمعت اهل الكويت واخوانهم من ابناء الدول المجاورة والصداقات التي جمعتهم بالآخرين في الأسفار و التجارة، هذا الإرث التراثي الكبير وجد من يغوص فيه فهو بحر لم ولن ينضب.

والمشاهد «له حق» في العودة الى الدراما الواقعية المحترفة والتي أيضا تعكس خيال المؤلف عندما يذهب الى مناطق بعيدة من الخيال وفق حبكة درامية متزنة واحداث تشويقبة تحبس الأنفاس مثلما هي الحال في «الوصية الغائبة». يذكر أن مسلسل الوصية الغائبة من بطولة كوكبة من الفنانين منهم جاسم النبهان، عبدالامام عبدالله، عبدالرحمن العقل، زهرة عرفات، محمد الصيرفي، مشاري البلام، عبدالله الخضر، محمد العلوي، اسماعيل الراشد، غدير زايد، وغيرهم.

