ميلان لإزاحة يوفنتوس من طريقه

دوليه

على الرغم أن الموسم لم يصل الى منتصفه، يسعى ميلان اليوم الى تأكيد جديته بالمنافسة على لقبه الأول منذ 2011 وذلك من خلال الفوز على ضيفه وغريمه يوفنتوس في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الايطالي.

وبعد أن اكتفى بمشاهدة يوفنتوس يحتكر اللقب في المواسم التسعة الماضية فيما عانى حتى لحجز بطاقته الى دوري الأبطال، فرض ميلان نفسه هذا الموسم منافسا جديا رغم افتقاده الى الأسماء الرنانة باستثناء المخضرم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش المرشح غيابه مجددا عن الفريق لعدم تعافيه تماما من اصابة تعرض لها في الفخذ خلال مواجهة نابولي (3-1) في 22 نوفمبر.

ويدرك فريق المدرب ستيفانو بيولي الذي يتصدر الترتيب بفارق نقطة فقط عن جاره اللدود انتر، أن الفوز بمباراة اليوم سيخوله ازاحة يوفنتوس عن السباق لأنه سيبتعد عن الأخير بفارق 13 نقطة. لكن بيولي رفض مقولة أن هذه المواجهة ستحدد مصير الموسم بالقول بعد الفوز عل بينيفينتو 2-0 رغم اكمال اللقاء بعشرة لاعبين: «اعتقد بأنها ستكون مباراة رائعة بين فريقين في أفضل مستوياتهما. أكرر بأن يوفنتوس، انتر ونابولي هي الفرق الأقوى في الدوري الايطالي. كل ما علينا فعله هو مواصلة السير في طريقنا». وتابع «ما زال الوقت مبكرا. سنرى اين سنكون في الترتيب بحلول أبريل لنفهم أين يمكن أن نصل». وعن مباراة اليوم فانها «لن تكون حاسمة... قوتنا هي أننا نتعامل مع كل مباراة على حدة، وبالتالي لا نريد تغيير هذه المقاربة».

ولم يذق ميلان طعم الهزيمة في آخر 12 مرحلة من الموسم الماضي، وتحديدا منذ السقوط أمام جنوى 1-2 في 8 مارس، وجميع المباريات الـ15 هذا الموسم، لكن هذه السلسلة مهددة اليوم لاسيما اذا قدم البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه في فريق المدرب أندريا بيرلو نفس المستوى الذي ظهروا به الأحد أمام أودينيزي (4-1).

وسيكون رونالدو الخطر الأكبر على ميلان بعدما سجل 14 من الأهداف الـ29 لفريق «السيدة العجوز» هذا الموسم، بينها ست ثنائيات. وأثبت ابن الـ35 عاما أنه لم يخسر شيئا من قوته وغريزته التهديفية ومهاراته رغم التقدم بالعمر، وأنه حجر الأساس في الفريق الذي تعثر بغياب «الدون» ضد فرق مثل كروتوني وهيلاس فيرونا وبينيفينتو.وستكون مباراة اليوم الزيارة الأولى لبيرلو المدرب في مواجهة فريقه السابق ميلان الذي دافع عن ألوانه من 2001 حتى 2011 وتوج معه بالدوري مرتين ومثلهما في دوري أبطال أوروبا قبل الانتقال الى يوفنتوس. وأقر بيرلو أن فريقه يعاني «من نقص» في خط الهجوم وسيحاول التعاقد مع مهاجم جديد هذا الشهر قد يكون غراتسيانو بيليه بحسب وسائل الاعلام المحلية بعد أن قرر الأخير ترك الدوري الصيني.ويحل انتر الأربعاء على سمبدوريا باحثا عن انتصاره التاسع توالي.

وخلف قطبي ميلان، يسعى روما الى التمسك بالمركز الثالث حين يحل ضيفا على كروتوني الأخير، لاسيما أن نابولي الذي يتخلف عنه بفارق نقطتين، يخوض بدوره اختبارا سهلا ضد سبيتسيا.

