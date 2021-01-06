ساندرو مصاب بـ«كورونا»

دوليه

ألمَّ فيروس كورونا المستجد باللاعب البرازيلي أليكس ساندرو مدافع نادي يوفنتوس الايطالي، بحسب ما أكد بطل الدوري اول من أمس. وقال نادي السيدة العجوز انه «بعد ظهور بعض الأعراض الخفيفة»، جاءت فحوصات اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً ايجابية بكوفيد-19. وأشار الى أنه «تم وضع اللاعب في العزل» الصحي. ولعب البرازيلي لمدة 83 دقيقة في المباراة التي فاز فيها يوفنتوس 4-1 على أودينيزي الأحد. ولفت النادي الى أنه «على اتصال بالسلطات الصحية لتحديد الآلية الفعالة لتنفيذ البروتوكولات المطلوبة للسماح بأنشطة التدريب والمنافسة للفريق». ومن المقرر أن يلتقي بوفنتوس صاحب المركز الخامس حالياً في الدوري الايطالي، مع ميلان المتصدر على ملعب سان سيرو اليوم.