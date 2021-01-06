ميلووكي هزم ديترويت

دوليه

قاد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو ميلووكي باكس للفوز على ديترويت بيستونز 125-115 بتسجيله 43 نقطة، فيما عمق جايسون تايتوم جراح تورونتو رابتورز بتسجيله 40 نقطة قاد بها بوسطن سلتيكس للفوز 126-114 أول من أمس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. ودك أنتيتوكونمبو سلة ديترويت بثلاثين نقطة من أصل نقاط فريق الـ67 في الشوط الأول، وأنهى اللقاء بسبع رميات حرة ناجحة من أصل تسع محاولات، وأضاف 9 متابعات و4 تمريرات حاسمة. وبعد أن نجح بيستونز في تقليص الفارق الى ثماني نقاط 110-118 في آخر 2,38 دقيقة من اللقاء، دخل النجم اليوناني على الخط باعتراضه محاولة الفرنسي سيكو دومبويا ثم نجح في الجهة المقابلة بمتابعة تسديدة فاشلة لزميله دونتي ديفينتشينزو، موجها ضربة لآمال الضيوف بالعودة الى اللقاء. وواصل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بدايته الرائعة بتحقيقه فوزه السادس في 7 مباريات، وجاء على حساب تشارلوت هورنتس 118-101. وبعد هزيمتين على التوالي، استعاد أورلاندو ماجيك توازنه وحقق فوزه الخامس في 7 مباريات بعد تغلبه على كليفلاند كافالييرز 103-83 بفضل آرون غوردون الذي سجل 24 نقطة، بينها 6 ثلاثيات. وفي أبرز المباريات الأخرى، حسم دالاس مافريكس مواجهته مع جاره في ولاية تكساس هيوستن روكتس بالفوز عليه 113-100 بفضل جهود السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي حقق أول «تريبل دابل» لهذا الموسم والـ26 في مسيرته بالدوري الأميركي بتسجيله 33 نقطة مع 16 متابعة و11 تمريرة حاسمة. وبعد يوم على تقديمه أفضل مباراة في مسيرته بتسجيله 62 نقطة في سلة بورتلاند ترايل بلايزرز، قاد ستيفن كوري فريقه غولدن ستايت ووريرز لفوز كبير على جاره في كاليفورنيا ساكرامنتو كينغز 137-106 بتسجيله 30 نقطة مع 9 متابعات و8 تمريرات حاسمة. وحافظ ميامي هيت وصيف البطل على تقليده هذا الموسم بخسارة مباراة ثم الفوز بالتالية، وذلك بتغلبه على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 118-90. وفي النتائج الأخرى، تغلب نيويورك نيكس على أتلانتا هوكس 113-108، وانديانا بيسرز على نيو أورليانز بيليكانز 118-116 بعد التمديد.