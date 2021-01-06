تعادل مخيب لفالنسيا

دوليه

واصل فالنسيا أداءه المتراجع وتعادل على أرضه أمام قادش 1-1 أول من أمس في ختام المرحلة السابعة عشرة من الدوري الاسباني. وأقيمت المباراة على ملعب ميستايا معقل فالنسيا وتقدم أنطوني لوزانو لقادش في الدقيقة 58 ثم تعادل ماكسيميليانو غوميز لفالنسيا في الدقيقة 79. ورفع قادش رصيده الى 20 نقطة في المركز العاشر فيما أصبح رصيد فالنسيا 16 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق نقطة وحيدة فقط عن أول مراكز الهبوط. ومنذ أن فاز فالنسيا على ريال مدريد في المرحلة التاسعة بأربعة أهداف مقابل هدف، فشل الفريق الملقب بالخفافيش في تحقيق أي فوز بعد ذلك في 8 مباريات متتالية.