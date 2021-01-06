اتهام الاتحاد الإنكليزي بالتمييز

دوليه

اتهمت رابطة لاعبي كرة القدم في أوروغواي أول من أمس الاتحاد الانكليزي للعبة بالتمييز لاتهام مواطنها مهاجم مان يونايتد ادينسون كافاني بـ«العنصرية». وأوقف الاتحاد الانكليزي الدولي الأوروغوياني (33 عاماً) الخميس الماضي ثلاث مباريات وغرمه 100 ألف جنيه استرليني، لاستخدامه مصطلحاً عنصرياً رداً على تهنئة من أحد أصدقائه على موقع «انستغرا». وكتب كافاني «غراسياس نغريتو»، (شكرًا لك أيها الأسود الصغير) بعد الفوز بصعوبة على ساوثمبتون 3-2 في الدوري المحلي في 29 نوفمبر الماضي، في مباراة سجل خلالها مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي السابق ثنائية ولعب تمريرة حاسمة، لكنه سرعان ما حذفها. وقالت الرابطة في بيانها أول من أمس ان «ما فعله الاتحاد الانكليزي بعيد كل البعد عن كونه عملاً مناهضاً للعنصرية، بل هو عمل تمييزي ضد ثقافة وأسلوب حياة مواطني أوروغواي». وأضافت أن «العقوبة تكشف عن رؤية متحيزة ومتطرفة باستعلاء اثني لا تقبل الا قراءة مفروضة من تفسير ذاتي وخاص وحصري». وكانت أكاديمية الآداب في أوروغواي قد اتخذت موقفاً مماثلاً قبل ثلاثة أيام، متهمة الاتحاد الانكليزي بـ«الجهل». وأشارت الرابطة الى أن كافاني «لم يرتكب أبداً أي فعل يمكن تفسيره على أنه عنصري»، لكنه استخدم «شكلاً شائعاً للتعبير» للاشارة «بمودة الى أحد أقربائه». وأضافت أن «الحكم لم يطل شخصاً واحداً فقط، بل ثقافتنا، وأسلوب حياتنا. هذا تمييزي وعنصري»، داعية الى رفع العقوبة عن كافاني. وكان كافاني أعلن عبر حسابه على «تويتر» الخميس أنه سيقبل ايقافه قائلاً «أقبل العقوبات التأديبية، مع العلم أنني أجنبي على تقاليد اللغة الانكليزية، لكنني لا أشاطر وجهة النظر».