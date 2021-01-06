دربي... ضعيف «جداً»

محلية

في جو او طقس جميل لم نشاهد مباراة مميزة بين قطبي الكرة الكويتية او دربي الكره الكويتية التي جاءت مبكرا في بطولة كأس ولي العهد... فقد افتقد الاداء الى الاثارة والمستوى الفني الرفيع من كلا الفريقين استطاع الاصفر ان يحسم النتيجة بهدف «غير مستحب» ولكنه كان الاكثر خطورة على المرمى... فالعربي لعب الشوط الاول بتكتيك دفاعي وضح فيه ان مدرب الفريق الجديد يحتاج الى وقت لكي يفهم قدرات الفريق ولم يستطع استغلال حالة الطرد التي حدثت بالاصفر وزاد الطين بلة بطرد لاعبه من غير داعٍ.... المباراة جاءت بمستوى متوسط ما جاء فيها لا يتعدى مجهوداً فردياً من بعض اللاعبين في كلا الفريقين وفعلا كان بدر المطوع هو نجم المباراة الاول بما قدمه من مستوى مميز في تمريراته وفي ثقته بنفسه في احراز ضربة الجزاء مرتين... ونقدم له التحية ايضا على ما قام به بدر في اخراج الكرة لحظة اصابة مدافع العربي ولم يستغل هذه الاصابة لاحراز هدف آخر... (كبير يا بدر).

والحقيقة تقال بأن ماحدث من مناوشات من حكم المباراة «الفضلي» جعلني استغرب هل هو من يوصل اللاعبين لهذه الدرجة من التشنج ام انها تأتي بالحظ معه... فالفضلي اصبح ماركة مميزة في اي مباراة يديرها.... فلولا وجود ال?ار في تحديد بعض المخالفات فأعتقد ان الامور كانت ستؤدي الى أزمة كروية جديده.... مبروك للأصفر وشيء متوقع من نادٍ كبير يعرف كيف يفوز..... والله من وراء القصد.

